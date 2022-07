Evo Morales respondió si buscará volver a la presidencia de Bolivia y contó una insólita anécdota de Macri

El ex presidente de Bolivia Evo Morales está en la Argentina en el marco de diversas actividades que incluyeron una reunión y almuerzo con Alberto Fernández y, en ese contexto, dejó diversas opiniones y miradas respecto de la relación entre ambos países y la coyuntura política, además de hablar de su futuro.Morales, en el marco de una clase magistral que brindó en Rosario, sostuvo que las dificultades políticas, sociales y económicas que atraviesa la Argentina se deben a la acción de "los gobiernos neoliberales", pero planteó que el país "tiene mucho potencial" para salir adelante, considerando como ejemplo de esto último a "los tiempos de Néstor Kirchner".El líder del MAS señaló que esas coyunturas neoliberales se presentan "momentáneamente" y consideró que para salir "hay que hacer cambios profundos"."América latina tiene una gran ventaja porque va cambiando", marcó al mencionar, entre otros ítems, los triunfos de Gabriel Boric en Chile y de Gustavo Petro en Colombia.Según Morales, "América latina es una gran familia" y "estos cambios y los que vienen son una rebelión democrática, una sublevación frente al imperio".Evo sostuvo que, en cambio, otra ventaja de la actualidad es que mientras la región transita ese cambio positivo "Estados Unidos está en decadencia, está mal económicamente, mal políticamente, y si sobrevive es gracias a las guerras que provoca".En una entrevista con Télam en la sede de la CTA en Buenos Aires, Evo fue consultado acerca de las chances de que se presente como candidato presidencial en su Bolivia, a más de dos años del golpe de Estado que lo quitó del cargo en 2019. "En este momento yo quiero ser presidente, ¡pero presidente de la Federación de Fútbol Me encanta el deporte!", respondió en tono de broma.En ese mismo sentido, Morales agregó que "ahora no es tiempo de campaña" y reflexionó respecto de que en actualmente el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que conduce junto al presidente boliviano Luis Arce, está abocado a afiliar nuevos militantes, que se agregarían a la base actual un millón de afiliados."El movimiento democrático que nos sigue tiene 260.000 afiliados apenas", sostuvo el ex mandatario, y confió que como misión en esa fuerza tiene a su cargo trazar políticas que luego se trasladan al presidente Arce, que fuera su ministro de Economía, y demás funcionarios.Morales evitó responder si surgen diferencias entre la visión del jefe del Ejecutivo y la suya, aunque remarcó que mantiene permanentes reuniones con todos los integrantes del Gobierno porque "es un derecho (del MAS) sugerir" iniciativas teniendo en cuenta que finalmente es el presidente Arce quien decide."Porque finalmente es su responsabilidad administrar el Estado", sintetizó, y concluyó: "A mí me corresponde conducir la parte política y juntos nos complementamos, porque somos una gran familia".En cuanto a su nuevo contacto con Alberto Fernández, el ex presidente boliviano ponderó, como siempre agradece, que la intervención del mandatario argentino le "salvó la vida" luego del golpe de Estado de noviembre de 2019.Evo recordó también con afecto que Argentina envió medicamentos a Bolivia durante la pandemia, cosa que, según él, contrastó con el gobierno del expresidente Macri, que envió armas y proyectiles que habrían servido de apoyo a la gestión de facto que golpeó a la administración del MAS.En su visita a Rosario, Evo recordó un breve intercambio que tuvo en una oportunidad con Mauricio Macri, cuando él presidía Bolivia y el dirigente PRO estaba al frente de la Casa Rosada."Con el expresidente Macri nos cruzamos un día, me saluda y en vez de buenos días me dice: 'Evo, ¿este año cuanto va a ser tu crecimiento economico?' Yo le digo que está estimado en 4,5 por ciento y va a haber doble aguinaldo. Le expliqué que para poder hacer eso hay que nacionalizar los recursos naturales. Cuando dije eso se ha dado vuelta y se ha ido, ¡sin despedirse!", relató el exmandatario entre aplausos y risas de los presentes.