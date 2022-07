Almaceneros bonaerenses denuncian que los alimentos aumentaron alrededor de 10% en una semana

El presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, afirmó hoy que en la última semana “los comestibles aumentaron un 10%” en territorio bonaerense y pidió terminar “con las especulaciones de los formadores de precios”.

La renuncia de Martín Guzmán a la cartera de Economía y la asunción de Silvina Batakis generó desestabilidad económica y la indetenible suba de precios.con el agravante de que no había rollos de cocina ni papel higiénico porque no se está produciendo a causa del aumento del valor de la celulosa”, denunció Savore en diálogo con Radio Provincia.En ese sentido sostuvo que “fue una semana de incertidumbre y poca venta”, ya que “muchos se abastecieron por demás y otros lo justo”.expresó.Para el presidente de la Federación de Almaceneros “lo más importante es el consumidor”, por lo que “encarecer los productos no es beneficioso porque se sabe que el cliente está complicado para llegar a fin de mes debido a los aumentos, sobre todo de los comestibles".Savore apuntó que “el café, que 30 días atrás había sufrido un incremento del 20%, ahora tuvo otro golpazo de precio”. En esta línea señaló que el abastecimiento del aceite “es un problema de hace 3 años y toda esta situación lo agravó. En el mayorista encontrás aceites que dicen ‘premium’, ‘alto oleico’, ‘plus’ porque a la marca clásica le ponen otra palabrita y cuesta el triple” mientras que “el aceite tradicional no está”, detalló Savore.Y subrayó que el aceite es un producto que “se produce acá y una parte importante se exporta. La pregunta es ¿dónde está la parte que queda para el mercado interno?”, cuestionó.Por último el presidente de la Federación de los Almaceneros aseguró:se reunió el martes pasado con representantes de supermercados para dialogar sobre importaciones para que las empresas continúen la producción. Sin embargo, durante el encuentro, los principales empresarios del país intentaron despegarse de la fuerte suba en el precio de los alimentos y apuntaron contra las compañías alimenticias.De acuerdo a un comunicado de ldurante la reunión se repasó la situación actual del programa, "se hizo hincapié en los bajos niveles de entrega de mercadería por parte de la industria” y "se instó a trabajar por reforzar en el corto plazo los mecanismos de detección de alertas tempranas para informar a la Secretaría de posibles faltantes en categorías críticas".