La CGT decidirá si marcha contra "formadores de precios" mientras la CTA y movimientos sociales definen protestas

Tras el anuncio y la puesta en marcha de las medidas económicas de Silvina Batakis, la Confederación General del Trabajo (CGT) define este jueves una posible movilización contra los empresarios formadores de precios, mientras que los movimientos sociales y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) analizan una serie de manifestaciones populares para reclamar una respuesta concreta del Gobierno, en especial con el salario básico universal.El secretario General de Camioneros, Pablo Moyano, adelantó que este jueves impulsará en la mesa chica de la central obrera la propuesta de una movilización contra los empresarios formadores de precios y para que el Gobierno "escuche" a los trabajadores, más allá de los mercados."Batakis es la continuidad de Guzmán", sentenció el referente Camionero, y agregó que la flamante funcionaria"ha querido mandar un mensaje al mercado, a los bancos", pero no a "los millones de argentinos que hoy la están pasando mal".Según trascendió, la movilización de la CGT se realizaría el martes 26 de Julio, cuando se cumplan 70 años de la muerte de Eva Perón.Por otro lado, Juan Grabois, al mando del Frente Patria Grande, ya adelantó que habrá hoy más de 300 asambleas en todo el país para definir acciones concretas de cara a la próxima semana, donde no se descarta que salgan a las calles como ya lo vienen haciendo el Polo Obrero y otros sectores de la izquierda."Vamos a pelear porque acá hay una puja distributiva abierta y solo están peleando los poderosos, no es contra nadie sino a favor del sector que intentamos representar", señaló Grabois.Lo mismo planteó Hugo Yasky con la CTA y otros sectores sindicales: "La ministra eligió dar señales al mercado. Dejó de lado las otras señales, que nuestro pueblo está aguardando. Quienes formamos parte del Frente de Todos y representamos los intereses de los trabajadores y jubilados, vamos a reclamar hasta que logremos una recomposición de los salarios, que por la urgencia tiene que ser a través de un aumento de suma fija".Sin embargo, no todos los movimientos sociales saldrán a la calle. El Movimiento Evita, que hace poco se lanzó como partido político y ratificó el liderazgo de Emilio Pérsico, adelantó que "por ahora" no habrá movilizaciones populares para quejarse de la titular del Palacio de Hacienda.El Movimiento Evita coincide con la idea de Grabois de que se implemente un salario básico, pero lo cierto es que no consideran que sea necesario marchar en contra del Gobierno, sobre todo con la reciente asunción de la nueva ministra de Economía.