Jaime Perczyk: Hay que ver los partidos del Mundial en las escuelas

los partidos que juegue la selección argentina de fútbol durante el Mundial serán transmitidos en las escuelas públicas de todo el país

la escuela tiene que transmitir la cultura”,

A sólo cuatro meses para Qatar 2022,, confirmó quede manera “democrática y regulada”, y señaló que los docentes deberán vincularlos a cuestiones de formación ética y contenido cultural.“Los chicos en Argentina piden ver los partidos del mundial., justificó el ministro en diálogo con Diego Shurman por la AM 990.En este sentido, consideró que el Mundial “es un evento deportivo, pero cultural de magnitud extraordinaria” y resaltó que “para los argentinos eso es multiplicado”. “Por lo tanto,concluyó el ministro.El Mundial empezará el 21 de noviembre, al día siguiente, el martes 22, Argentina debutará - a las 7 am- frente a Arabia Saudita. Los próximos encuentros de la fase de grupos del equipo de Lionel Scaloni serán el sábado 26 a las 16 contra México y el miércoles 30 a las 16 ante Polonia.Es decir queEn referencia a cómo se transmitirán los partidos de fútbol en las escuelas, Perczyk adelantó que habrá “regulaciones nacionales del Consejo Federal de Educación”. “No es lo mismo que el partido sea a la mañana que a la tarde, que sea en el nivel primario que en el secundario”, señaló.El ministro de Educación se refirió a la prohibición del lenguaje inclusivo que determinó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y señaló que se trata de “una discusión falsa” y “que no tiene sentido” ante la práctica social porque “va más allá de lo educativo”.“Los chicos los usan para denunciar una situación de discriminación y machismo, que es injusta. No hay ninguna investigación científica que diga que afecta el aprendizaje de lengua”, manifestó ysu par porteña.