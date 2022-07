Gabriela Cerruti aseguró que "hay diálogo" en el FDT y una "sensación de serenidad"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó este sábado que dentro del Frente de Todos (FdT) hay una "sensación de serenidad" con “diálogos institucionales reservados” entre los principales miembros de la coalición oficialista y dijo que el de Alberto Fernández es un Gobierno que "dialoga, trabaja y gestiona en un momento muy complejo del país y el mundo"."Estamos hablando de diálogos institucionales reservados y eso está muy bien porque son personajes políticos importantes como el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados y deben tener un diálogo con cierta confidencialidad y luego se cuente lo que se deba contar cuando haya algunas conclusiones", señaló Cerruti esta mañana en declaraciones a CNN Radio.Se refirió de esta manera a los encuentros en los últimos días en la Residencia de Olivos entre el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que tuvo un nuevo capítulo esta semana."Estamos acostumbrados a que todo tiene que saberse inmediatamente, pero todo tiene un tiempo de maduración, de diálogo y si uno cuenta todo el diálogo permanentemente, luego la conclusión no tiene demasiado sentido", manifestó la Portavoz y agregó: "Hay una sensación de calma, de serenidad. Hay diálogo y nos calmamos todos lo que es muy saludable".Sobre la marcha del gobierno, la funcionaria aseguró que “este es un gobierno que dialoga, trabaja y gestiona en un momento muy complejo de la realidad del país y también en el mundo"."En este momento del mundo y del país, tenemos que manejar muchísima serenidad porque la situación es muy compleja en un mundo donde la economía va a empeorar, según dicen los propios europeos que esperan que lo peor llegue en el invierno de ellos", sostuvo.Por otro lado, al ser consultada sobre las protestas de los movimientos sociales y de la Unidad Piquetera que se realizaron esta semana, Cerruti consideró que "las movilizaciones expresan un malestar de un cierto sector que el Gobierno escucha” y añadió: "También expresan la mirada de estos grupos sobre lo que habría que hacer y qué medidas había que tomar y algunas de ellas se están tomando y otras se están evaluando”.Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Gobierno otorgue un bono para paliar los aumentos de precios, Cerruti respondió: "Nada se descarta. Ninguna medida que pueda ser necesaria se descarta. Pero esto no quiere decir que el Gobierno va a dar un bono. Solo digo que no se descarta".En cuanto al dólar, la portavoz opinó que "el dólar blue puede ser un termómetro de algunas cosas que sí están sucediendo, pero también es un termómetro de lo que algunos quieren que suceda"."El dólar blue genera una sensación de vértigo muy impresionante y no todo el mundo sabe lo que es el dólar blue y confunde a la gente y al comerciante minoritario que ve que sube este dólar ilegal y sube la mercadería, pero no es con ese dólar que se rige las importaciones porque donde verdaderamente influye es en un mercado muy chico", añadió.En ese punto, Cerruti enfatizó: “El minuto a minuto del dólar blue genera una sensación de incertidumbre, vértigo, angustia y hay que pensar cual es el sentido de su publicación constantemente. No es inocente que se haga esto, sino que intentan que la economía vaya para ese lado".Por otro lado, al igual que lo hizo en la conferencia de prensa del jueves en Casa Rosada, la Portavoz insistió en la necesidad de que el Congreso "debata y apruebe la ley de renta inesperada porque es un aporte muy importante que estamos esperando"."Es algo que tiene que ver con las ganancias extraordinarias de empresas de ciertos sectores que están lucrando más por una situación especial y no porque hayan invertido más sino porque los está favoreciendo la guerra", argumentó.