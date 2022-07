Espionaje ARA San Juan: Germán Martínez calificó el fallo a favor de Macri como "un escándalo"

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, calificó este sábado como "un escándalo" la decisión de la Cámara Federal porteña de sobreseer al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan."Es, y previo a la feria judicial de invierno", remarcó Martínez esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.Ayer, los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones sobreseyeron a Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gobierno en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.Lo hicieron porque consideraron que no se cometió delito alguno en la producción de informes de inteligencia en los que se incluyó información de los familiares de las víctimas del submarino que se hundió en 2017 y vincularon la "actividad desplegada" con la seguridad presidencial.En sus declaraciones radiales, Martínez analizó que"Así, el fallo abre la legitimación de que se pueda hacer espionaje en nombre de la seguridad presidencial, lo cual abre una caja de Pandora", advirtió y consideró que "no estamos tomando dimensión de lo peligroso del fallo ahora y a futuro para la Argentina".También interpretó como "un gran cinismo" que se considere en el fallo a los familiares como "un potencial peligro para el Presidente" y añadió:y lo hacen "junto a las corporaciones económicas que están tratando de generar una devaluación".El fallo -firmado por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- hizo foco en que no se habría cometido delito alguno en las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial; en contraposición con lo que había afirmado el juez federal de Dolores, Martín Bava, al procesar a Macri.El 1 de diciembre pasado, el juez de Dolores había encontrado al expresidente responsable de permitir la realización de tareas ilegales sobre los familiares de los tripulantes del San Juan y de haber utilizado esa información para evitar que la imagen de su gobierno se viera afectada.Pero ayer, los camaristas federales porteños aseveraron que "existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas"."La evidencia reunida permite tener por corroborado que la injerencia de este organismo en esta actividad –mediante los informes objeto de imputación- fue realizada en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional", escribieron Llorens, Bruglia y Bertuzzi."Los informes que conforman los hechos de reproche, se evidencian claramente como actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales –entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior-. Ello, frente a cualquier riesgo, como por ejemplo la supervisión de movilizaciones que podían circundar las visitas presidenciales y/o los acercamientos a su figura y/o a su residencia, todo lo cual resulta atendible dentro de los propósitos que inspiran a la inteligencia en este ámbito", sostuvieron."Corresponde revocar los autos de procesamiento apelados y disponer la desvinculación definitiva de los encartados en este proceso, dejándose consecuentemente sin efecto las medidas cautelares fijadas", concluyeron.