Milei negó haberse reunido con Cristina, acusó a La Nación de "casta" y tildó a Larreta de "Harry el Sucio"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei apuntó durísimo contra La Nación, Juntos por el Cambio y Horacio Rodríguez Larreta para desmentir un artículo publicado por ese medio a expensas - según el economista libertario - del jefe de Gobierno porteño, según el cual se reunió con Cristina Kirchner

DESMIENTO la noticia que hizo circular el mentiroso de Jaime Rosemberg operada desde La Nación impulsada por Harry, el sucio.

A Harry le molesta que se hable de los problemas reales de la gente y como sacar al país adelante.

Se ocupa más en ensuciarme que en sacar a los K.

CASTA pic.twitter.com/sndQOhQNc6 — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2022

El diario en cuestión, en el último tiempo, vive en una continua campaña de difamación... no tienen reparo en mentir y decir cosas de lo más disparatadas si la orden viene de Harry el sucio...

Están mostrando ser parte de la CASTA que hunde al país... — Javier Milei (@JMilei) July 18, 2022

“Yo no divido a la oposición, de última Juntos por el Cambio me roba votos a mí”

“Este video es para desmentir categóricamente la mentira que ha hecho circular el pseudo periodista de La Nación y profundamente vinculado a Juntos por el Cambio, en especial al Pro y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mentiroso de Jaime Rosemberg”, afirmó Milei en el video que subió a su cuenta de Twitter.La furia de Milei se desató porque ese medio, vinculado aen su línea editorial y, según Esmeralda Mitre, en términos de inversiones económicas, publicó un artículo de Rosenberg que hablaba de “Cristina y Milei, rumores de la reunión ‘imposible”. Allí se refería a una “versión” de ese supuesto encuentro consignando que "dos fuentes" le confirmaron el hecho pero que “cerca de la vicepresidenta y desde el entorno de Milei calificaron de ‘disparate’ la versión”., cierra Milei.En el epígrafe de video, el legislador nacional, que tanto en esta como en otras declaraciones apoda a Larreta como el protagonista policía de películas norteamericanas Harry Callahan, señala que el dirigente PRO "se ocupa más en ensuciarme que en sacar a los K" y lo vincula a la "casta".Luego, La Nación publicó una nota acerca de los tuits de Milei refiriendo a una "insólita agresión" del diputado al periodista Rosenberg. Como respuesta Milei volvió a tuitear., escribió.Agregó que "el diario en cuestión, en el último tiempo, vive en una continua campaña de difamación", según la cual "no tienen reparo en mentir y decir cosas de lo más disparatadas si la orden viene de Harry el sucio". Por eso, los acusó de "ser parte de la CASTA que hunde al país..."."Si les molesta que los tilden de mentirosos y operadores berretas, en lugar de quejarse por la respuestas, lo ideal sería que arranquen por no mentir, ensuciar y operar como habitualmente lo hacen bien aceitados con la caja amarilla... CASTA MENTIROSA OPERADORA", cerró acusándolos de recibir millonaria pauta de CABA.No conforme con su respuesta vía Twitter, Milei concedió una entrevista a Radio Rivadavia. “No me junto con ninguno de la casta, con los que oprimieron al país”, repitió para desmentir su reunión con CFK, aunque reconoció sin precisiones que "hay algunos políticos que son casta y otros que no”.En el mismo reportaje el diputados sostuvo que su "proyecto es devolverle la libertad a la gente” y, consultado sobre la ministra de Economía,, dijo que no le cree "nada" porque "es una persona incompetente y parte del problema”.“El desequilibrio monetario es el doble del que teníamos previo al Rodrigazo”, sintetizó sobre la situación económica que atraviesa el país, idea que sin embargo reitera al menos desde 2018.Finalmente, interpelado sobre aquellos que lo acusan de obstaculizar la tarea opositora, respondió que la coalición mayoritaria lo bloquea a él: