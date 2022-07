Fuerte cruce entre La Renga y el municipio PRO de Vicente López por las trabas al recital en Tecnópolis

"un acto intencional, discriminatorio y de censura" contra el grupo por no expedirse sobre los permisos para las funciones del 20 y 27 de agosto

Los productores, a cargo de la gestión de los shows de, dispararon munición gruesa contra las autoridades del municipio de, que gestiona hace años el macrismo, al acusarlo de cometerPalazzo realizó el descargo a través de un video de tres minutos y medio que publicó en sus redes sociales. Recordó que el trío rockero viene de una gira de varias provincias con grandes convocatorias, después un parate de casi cuatro años., sostuvo en Instagram.En diálogo con Télam, Sempé -a cargo de la productora SyE producciones- explicó queAgregó que "hubo una reunión presencial en la que nos dijeron que no nos iban a dar los permisos" y destacó que le pidieron respuesta al municipio "por escrito y no lo hicieron"."Presentamos un recurso de 'pronto despacho' para que contestaran y tampoco. Y ahora nos dicen que nos mandaron una nota a nuestro domicilio, pero no llegó nada", remarcó.Según Palazzo, se trata de "un acto intencional, discriminatorio y de censura" contra el trío rockero. "Tecnópolis es un espacio popular, inclusivo, diverso, masivo e igualador. En el caso de La Renga y Vicente López no es igualador. Esperemos que se revea esta medida y que podamos hacer La Renga en Tecnópolis que es un gran deseo de la banda", señaló.En el mismo sentido,Tras el regreso del grupo a los escenarios en Córdoba, San Luis, Salta, Río Negro, La Renga consumó tres fechas consecutivas en el Estadio Único de La Plata, un escenario que estaban por volver a repetir hasta el llamado de las autoridades de Tecnópolis para recibir en ese predio al grupo con mayor cantidad de conciertos masivos en el interior del país y con más "cantidad de estadios de fútbol" encima de la historia.Palazzo también recordó que, en ese mismo playón del predio estatal, se concretó recientemente la vuelta del Quilmes Rock ante más de 150 mil personas y se presentaron en los últimos años artistas como Radiohead, Judas Priest, Gorillaz, Deep Purple, Antrax, Soy Luna, Evanescence, Primal Scream y otros artistas nacionales como Duki, Attaque 77, Estelares, Kapanga y cinco funciones del show de Tini Stoessel en la piel de Violetta."Es además es una de las ferias mas importantes de Argentina. Y como está en el partido de Vicente López recurrimos a su municipalidad para pedir la habilitación del espectáculo, así como habilitaron todos estos espectáculos que acabo de nombrar", agregó.La Municipalidad de Vicente López, cuyo jefe político es Jorge Macri y que actualmente encabeza Soledad Martínez, respondió, en un comunicado de prensa, que "hasta el momento el Productor de la banda no ha cumplido con los requerimientos necesarios para la realización de dichos espectáculos".Si bien Tecnópolis es administrado por el Estado Nacional, dada su ubicación, en Villa Martelli, son necesarios distintos permisos y habilitaciones por parte del municipio competente, en este caso, Vicente López."Nuestra responsabilidad es la de generar las condiciones para que el espectáculo se disfrute. De realizarse estos eventos, pedimos a las autoridades del parque Tecnópolis y al Productor de la banda que garanticen el control, seguridad y ordenamiento del entorno del parque para garantizarle a los vecinos del predio que no se verán afectados", afirma el comunicado.Y cierra: "Creemos en la expresión cultural en todas sus formas y nos alegra que personas de todo el país puedan venir a conocer y disfrutar de Vicente López. Manteniendo siempre la misma forma de trabajar y cumpliendo y haciendo cumplir con los pasos y requisitos correspondientes a todos".