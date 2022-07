"Sos boleta": cómo fue la amenaza que recibió el canillita que no quiso saludar a Macri

Mingo Gulone, el diariero de Ituzaingó que le negó el saludo a Mauricio Macri y recibió una soberbia respuesta del ex presidente, contó cómo fue la amenaza que segundos después lanzó un integrante de la comitiva del PRO que acompañaba al exmandatario

🗣️ "Acá no sos bienvenido"



Un diariero le hizo frente a Mauricio Macri en una recorrida por Ituzaingó pic.twitter.com/v3oaju96cC — Política Argentina (@Pol_Arg) July 20, 2022

"Vino a abrazarme y le dije 'no sos bienvenido en este kiosco' y el tipo me dijo: 'Dame la mano igual'. Yo le dije que 'ni en pedo'", contó, y precisó que la autora del video fue Marisol, su pareja, quien también enfrentó a Macri al grito de "danos de comer con la plata que te robaste"."Un viejito a Macri le dice ‘Te voto si me das de comer’. Ahí a mi compañera se le sale la cadena y le empieza a gritar", contó en declaraciones a Radio Con Vos. Fue en ese punto que, como se escucha en el video, a la mujer le dijeron "vos sos boleta".Respecto de esto, en una entrevista con Radio 10 expresó: "Nos sentimos un poco amenazados con lo que nos dijeron luego de que paso lo que paso con Macri, pero no tenemos miedo".En redes sociales, muchos apuntaban en redes sociales contra Hernán Lombardi por la amenaza, el diputado nacional que supo ser encargado del Sistema de Medios durante el gobierno de Macri e impulsar despidos masivos desde allí y que aparece en la parte del final del video, cuando se escucha "sos boleta". No obstante, las palabras parecen provenir de algún otro integrante de la comitiva del ex presidente.