Juntos por el Cambio negó la existencia de un llamado al "diálogo" del Gobierno pero igual lo rechazó

ante el rumor fundamentado en un supuesto off the record de un funcionario nacional que aseguraba que se había establecido una convocatoria y un canal de "diálogo" entre el Gobierno y Juntos por el Cambio para calmar el mercado, llamativamente la coalición opositora salió a desmentir ese hecho a la vez que a rechazar cualquier tipo de llamado del oficialismo

“No hay diálogo establecido, es humo”

Las últimas horas, en el marco de la tensión cambiaria que no logra superar el Gobierno nacional y que parece avalar la oposición, generaron una corrida también de versiones y respuestas a esas versiones. Es queLa figura más trascendental de JXC que se expresó fue el jefe de Gobierno porteño,, quien tomó distancia del Gobierno ante un llamado al diálogo que negó que se haya producido., dijo el alcalde porteño durante un acto donde oficializó un nuevo canal de denuncias para los porteños que podrán hacerlas telefónicamente a través del 911.Larreta repitió un concepto que viene pronunciado cada vez que puede, al igual que sus socios, ante la crisis interna del Frente de Todos., dijo tajante para rechazar un diálogo que, no obstante, negó que se haya producido.“La primera reflexión es: primero pónganse de acuerdo ellos. Este nivel de contradicciones, peleas, idas y vueltas, solo abonan a mayor angustia e incertidumbre en la gente”, se quejó, a la vez que confirmó que desde el gobierno no lo convocaron ni contactaron para “ningún diálogo de nada”.Asimismo también retomó otra idea a la que viene recurriendo, no tan nueva, que la de "plan". “El Gobierno no tiene rumbo ni plan. Por más que estamos viviendo una situación difícil, un plan daría certidumbre. Lo único que hacen es presentar peleas y contradicciones entre ellos”, enfatizó.Finalmente, insistió con que el ámbito para establecer una conversación con el oficialismo, según la elección de JXC, es el Parlamento:También habló del supuesto llamado al diálogo, el diputado nacional de la UCR, quien incurrió en el mismo sentido de Larreta: negar la convocatoria pero rechazarla., dijo el dirigente cordobés., aseguró el legislador radical en una entrevista con Radio Rivadavia. En la misma línea, criticó que, según analizó, desde el oficialismo "demolieron el principio básico para gobernar que es la confianza”Evaluó que el Gobierno está llevando a la Argentina "al borde de la anarquía social” y, pese a que como toda la oposición refirió varias veces en su carrera a la idea según la cual no hay protesta social contra los gobiernos peronista y por eso les es más fácil gobernar, en esta oportunidad aseguró que "hay verdades como que en cualquier crisis al peronismo no lo mueve nadie, es una ficción eso”., concluyó Negri.