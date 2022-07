Alberto pidió "hacer fuerte al Mercosur" en esta "oportunidad para ir en socorro del mundo hambriento"

El presidente, una reunión marcada por la tensión en torno a la decisión de Uruguay de avanzar en un tratado de Libre Comercio con China. El jefe de Estado arribó esta mañana al Centro de Convenciones de la Conmebol en la ciudad de Luque, Paraguay y fue recibido pasadas las 11.40 por su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el canciller de ese país, Julio César Ariola, en la explanada del Centro de Convenciones, donde se realiza el encuentro de mandatarios.Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Fernández se refirió a "la posibilidad de hacer hidrógeno verde" y vendérselo a Europa.propuso.En ese marco, reconoció que hayinsistió. El presidente argentino, consideró que ante el escenario bélico actual "las dos grandes preocupaciones es de dónde vamos a sacar alimento y de dónde vamos a sacar la energía".Frente a esto, continuó Fernández, hay que tener en cuenta que "Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentinas somos enormes productores de alimentos", por lo tanto. Además de ser grandes proveedores de alimentos, siguió el mandatario, "podemos ser grandes proveedores de energía" ya que "entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las mayores reservas de litio que hay en el mundo"., le preguntó a sus pares.En otro tramo de su discurso, Fernández destacó que si bien "vivimos en el continente más desigual", se trata de "un continente sin vocación de guerra" y "eso es una gran ventaja para los tiempos que vivimos". Sin embargo, remarcó. "Todos los que somos parte del continente queremos la paz. Pero lo que debemos querer además de la paz es un continente más justo, más equilibrado, más igualitario, donde podamos hablar más y tomar decisiones de conjunto, porque el mundo que se viene es el mundo de las regiones, no el mundo de los países".En ese marco, insistió en quey "lo padece Centroamérica, que antes eran zonas fértiles y hoy son zonas áridas y perdidas para la producción agropecuaria" o "el Caribe, donde todos los días sus islas se hunden un poco más"."La FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) anunció hace un mes atrás que como consecuencia de este conflicto bélico el mundo va a enfrentar una hambruna que va a lastimar a 300 millones de habitantes. ¿Dónde están esos habitantes? En nuestro hemisferio", manifestó Alberto Fernández. E inquirió que "frente a semejante realidad, ¿no tenemos que ver cómo nos protegemos, cómo garantizamos que esto no ocurra?".El jefe de Estado recordó entonces que durante el G7 advirtió que los países del hemisferio sur "somos las principales víctimas" y no se los llamó a discutir sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.afirmó. Y añadió: "Hay que escuchar a Europa decir que se queda sin energía. Hay que escuchar a Europa decir que sus inflaciones aumentan el 300, 400, 500 %. Hay que escuchar a Estados Unidos decir que su inflación aumenta un 800 % (...). Hay que ver cómo de repente el carbón volvió a ser importante cuando todos veníamos hablamos de la necesidad de lo verde, de lo ambiental".Asimismo, aseguró que "tenemos que darnos cuenta del mundo en el que estamos "porque si no ""Cuando Rusia y Ucrania entraron en guerra lo que hay que tener en claro es que salieron del mercado millones de toneladas de trigo, de cereales, de girasol, que el 75 % del aceite que se consume en Europa y viene de Ucrania desapareció también y que el hambre empezó a asediar al mundo entero".El primer mandatario, también advirtió queSeñaló que "empezamos a recuperarnos al año siguiente, algunos más y otros menos" y que "cuando la recuperación paulatina empezaba a aparecer que era sostenida se desata una guerra en el hemisferio norte que tiene las consecuencias del tiempo que vivimos"., dijo.En relación con el complejo momento histórico en que le tocó gobernar a este Mercosur el Presidente consideró que se trata de un “desafío singular” al tiempo que recordó la particularidad de que en Argentina además se recibió una “herencia” de “endeudamiento”.Y añadió: