EEUU catalogó de "significativamente corrupto" a Cartés, expresidente de Paraguay socio de Macri

El íntimo amigo de Mauricio Macri y ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, fue calificado por el secretario de Estado, Antony Blinken como “significativamente corrupto”, junto a sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol.

Mauricio Macri rompió la cuarentena estricta y usó su cargo de presidente de la fundación FIFA para viajar a Paraguay a reunirse con su amigo Horacio Cartes.

Acuerdo Cartes-Macri, en 2017, sobre la represa Yacyretá.

Así, Estados Unidos les retira la visa e impide que el exmandatario y su familia ingresen al país.Desde Washington. “Eso le permitió a Horacio Cartes seguir participando de actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por Estados Unidos”, sostuvo, quién dió a conocer la noticia."Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Estados Unidos utilizará todas las herramientas a su alcance (investigaciones, extradiciones, sanciones financieras y restricciones de visa, entre otras) para combatir la corrupción y el crimen organizado en cada oportunidad que tenga, en todo el mundo", afirmó Ostfield.Respecto a la decisión el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el embajador consideró que tiene ", al tiempo que señaló que el ex mandatario buscó protegerse a sí mismo y a su "asociado criminal" para evitar un enjuiciamiento y posible daño político.Así el socio de Mauricio Macri ingresa en la denominada "Lista Engel" estadounidense compuesta por actores corruptos y antidemocráticos.El escándalo en paraguay es tan grande como el de julio del 2020, cuando en pleno pico de coronavirus en Argentina y en toda América Latina,Macri se escondió bajo el paraguas de "acciones de salud o humanitarias" y aseguró que era por "motivos de compromisos laborales impostergables", pero desde la FIFA desmintieron cualquier vinculación.Lo curioso de aquel viaje fue que el avión privado que llevó a Macri a Paraguay en plena pandemia, cuando ni los presidentes viajan para encuentros bilaterales, pertenecía aLa reunión tuvo lugar en la casa de Cartes, no cumplieron ninguno de los protocolos y generó un verdadero escándalo en Paraguay porque en aquel entonces regían medidas sanitarias estrictas.Cabe recordar quepor la firma delDesde la oposición aseguran que ambos expresidentes firmaron un acuerdo en el que se reconocía "una deuda que no está documentada" y de la cual, además, la represa compartida entre Argentina y Paraguay "se niega a explicar el origen".