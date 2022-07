Burstein: "Israel reconoce que mintió, apoyado por la DAIA, la AMIA y sectores que hoy son JXC"

“Israel tuvo que reconocer que mintió desde el principio”

El referente de la Asociación 18J,, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA, se refirió al informe que divulgó ayer el Mossad- servicio de inteligencia israelí- sobre los atentados a la atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en Argentina y señaló que. Además,“Israel tuvo que reconocer que mintió desde el principio.”, sostuvo Burstein en comunicación con Y arriba quemando el sol para Radio Rebelde y señaló que fueEn ese sentido el referente de 18J continuó: “Apoyaron sistemáticamente todo lo que llegaba de Israel y Estados Unidos y eran todos chusmerios desde los cuales se armó durante 28 años una causa” y señaló queEs que la investigación sobre los atentados que presentó ayer el servicio de inteligencia israleí. Ahora, el Mossad apunta contra Irán y considera que respalda a Hezbollah, que aprobó y financió los atentados y que suministró el entrenamiento y el equipo.Burstein sostuvo que “hubo una asociación desde el poder judicial, desde el poder ejecutivo y desde el poder legislativo” para acusar a funcionarios argentinos y a ciudadanos israelíes en Buenos Aires y aseguró que “tienen todos nombres y apellidos”.“Los informes de inteligencia son chusmerios”, consideró el líder de la Asociación 18J y señaló: “”, en referencia al Memorándum de Entendimiento con Irán que la ex presidenta Cristina Kirchner firmó y por el cuál el fiscal Nisman la acusó junto al ex canciller Héctor Timerman de realizar el pacto para “negociar un plan de impunidad para encubrir prófugos” iraníes. Ambos enfrentaron acusaciones por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.“Lo que más sufrió Héctor Timerman es el señalamiento como un traidor”, aseguró Brustein respecto al ex canciller y consideró que “a Timerman lo mataron aquellos familiares de las víctimas de la AMIA que dijeron que el memorándum era traición a la patria. Que se hagan cargo de que mataron a una persona bajo una mentira”.El referente de Asociación 18J aseguró que el “actual presidente de la DAIA (Jorge Knoblovits) junto con Waldo Wolff en una última reunión con Timerman le dijo ‘porque no te dejas de embromar con el memorándum a ver si todavía el juez tiene que viajar a Iran y después no los puede procesar, de que nos disfrazamos?’” y manifestó que “”.“Y día a día los siguen matando con estas mentiras, con estos tejidos para poder sostener la teoría de que Irán es el estado terrorista, vulneran la memoria de las víctimas'', afirmó Brustein.Sobre la responsabilidad del grupo terrorista de Irán, el informe del Mossad cita las pesquisas del fiscal Nisman, que indicaban que Teherán aprobó los dos ataques. De hecho, en 2007, por pedido del fallecido fiscal, Interpol emitió alertas rojas contra altos funcionarios iraníes, incluido Ahmad Vahidi, quien actualmente es ministro del Interior de Irán.“Alberto Nisman se pegó un tiro porque era cómplice de todo esto”. “”, sostuvo Brustein y apuntó contra miembros que hoy son parte de la oposición.Argentina, Israel y Estados Unidos llevan mucho tiempo acusando a funcionarios de la Embajada de Irán en Buenos Aires de haber colaborado en los atentados con ayuda material y organizativa. Teherán ha negado repetidamente las acusaciones.La nueva investigación del Mossad determinó que Irán no participó en la perpetración de los ataques ni en dar asistencia a los agentes, sino que fueron perpetrados por Hezbollah en venganza por las operaciones israelíes contra la milicia chiita en Líbano. Las conclusiones marcan que el grupo terrorista de Irán utilizó una infraestructura secreta que construyó por años en Buenos Aires y otros lugares de Sudamérica para preparar y realizar ambos atentados.