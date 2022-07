Fin de las vaciones de invierno: 16 provincias ya vuelven a las aulas

16 provincias retoman el ciclo lectivo

Tras las vacaciones de invierno,y enmientras en otros distritos las autoridades educativas afirmaron que diseñan la forma de implementar la extensión horaria, en especial para el nivel primario.Según el cronograma adoptado por el Consejo Federal de Educación, a partir de este lunes deben retomar las clases Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y TucumánSin embargo,dado que hoy hay asueto provincial por la festividad de santo patrono Santiago Apóstol, según la ley 4.081 local.en las localidades rurales más afectadas por el frío y la nieve.El plan de extender una hora más de clase, según lo acordado en la reunión de junio del Consejo Federal de Educación, busca agregar un 20% de tiempo efectivo para el aprendizaje del alumnado con especial énfasis en las asignaturas de lengua y matemáticas.El ministro de Educación nacional,para implementar la hora extra, tener "un piso mínimo de 25 horas semanales" de clases y que "los estudiantes puedan intensificar los aprendizajes en Lengua y Matemática, que son la base de cualquier otro conocimiento".Seguirán una semana más de vacaciones las escuelas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, dado que comenzaron su receso el lunes 18 de julio.En el caso deel gobernador Gustavo Bordet señaló que la provincia "tiene 1.106 escuelas primarias, de las cuales" y tras la firma del convenio con el Ministerio de Educación nacional "" para ir "sumando escuelas para comenzar el ciclo lectivo de 2023 con la totalidad de las escuelas con la jornada extendida, es decir, una hora más de clases".Enel ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, indicó que a partir del lunesporque "están listas producto del trabajo con supervisoras, directoras, docentes que han presentado su plan de cómo van a implementar la hora extra".En detalle, la medida "abarcará a 114 mil alumnos, luego el 12 de septiembre se sumarán 318 escuelas más con lo cual se completan todas las instituciones primarias públicas que tiene la provincia", agregó el ministro.En la provincia deel Ministerio de Educación local buscará avanzar en el incremento de, informaron fuentes educativas, y señalaron que para ello, a partir de agosto, 681 escuelas primarias tendrán extendida su jornada escolar en el primer ciclo; es decir el 40% del total de instituciones estatales de ese nivel lo que incluye a los establecimientos rurales de educación.Por su parte,reinicia las el ciclo escolarlo que implica solo media hora más en este distrito donde, hasta ahora, la jornada escolar era de cuatro horas y media. El cambio se pondrá en marcha primero en las más de 800 escuelas rurales a partir del lunes, mientras que en los establecimientos urbanos la variante se implementará paulatinamente a lo largo del segundo cuatrimestre.En, más de 1.200 escuelas volverán a clase con la recomendación del uso del tapabocas y el distanciamiento social a alumnos y docentes, pero no será una obligación, mientras, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Federal de Educación y después "se avanzará en las escuelas de jornada completa".En, donde el martes pasado asumió el nuevo ministro de Educación, José María Grazzini,la aplicación de la hora extra dado que el nuevo funcionario pidió "tiempo para tomar medidas que se irán informando una a una".Además, el reinicio de las clases para este lunes presenta algunas complicaciones para el sector público por el anuncio de un paro por 48 horas convocado por la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech) en reclamo de mejoras salariales, y la suspensión de clases en algunas localidades por cuestiones climáticas.En, pero no será con el regreso del receso sino a partir de ahondar en los detalles del convenio firmado con el Gobierno Nacional, que se estima se hará la próxima semana, informaron a Télam fuentes del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.Algunos establecimientos tendrán jornada pedagógica el este lunes 25 de julio, por lo que retomarán las actividades el martes 26, mientras que otras instituciones la realizaron antes del receso invernal, añadieron los voceros salteños.Por su parte, enlas autoridades también, como informaron "después del receso" invernal, mientras que el retorno a las aulas de este lunes 25 de julio no tiene novedades en ninguno de los niveles escolares.