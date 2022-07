Fuerte cuestionamiento de la Avanza Libertad: Cualquier cosa es mejor que esto

En línea con lo planteado por José Luis Espert, el presidente del bloque de diputados bonaerenses Avanza Libertad, Guillermo Castello, sostuvo que “hay un gobierno que no se está haciendo cargo de nada, no hay plan económico y no hay perspectivas”. “No hay ninguna reacción para adelante. Esto es una eterna decadencia hasta el año que viene”, dijo

En diálogo con, consideró que “hay un gobierno que no se pone de acuerdo y va a ir cada vez peor”. “Si no pueden gobernar que anticipen las elecciones o hagamos un juicio político. Esta situación no da para más. La perspectiva es horrible, más allá del presente”, aseveró.Lejos de la posibilidad de que Cristina o Sergio Massa tomen el poder, Castello insistió en que “si se produce el juicio político, va a tener que haber Asamblea como en el 2001 y adelantar las elecciones”. “O que se nombre alguna persona que complete este mandato. Cualquier cosa es mejor que esto. Esto es una muerte lenta. Vamos de crisis en crisis”, recalcó.“No preferimos nada. Lo que queremos es que haya un nuevo gobierno legitimado por la voluntad popular y que se convoque a elecciones”, insistió al tiempo que sostuvo que “el gobierno no sabe gobernar. Hay inhabilidad moral y mal desempeño”.También se mostró en línea con el pedido de Gerardo Milman sobre Cristina Fernández de Kirchner aunque también hizo mención “de las mayorías en el Senado” como un impedimento para tal acción.