Tras el desembarco de Massa, Scioli vuelve a la Embajada de Brasil

El ahora ex ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli regresa a Brasil para la Embajada Argentina. La decisión del mandatario argentino se dio luego del desembarco de Sergio Massa al Ejecutivo. Se sabe que no hay buena relación entre el tigrense y ex ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

, sostuvo un comunicado informado por Gabriela Cerruti.En el mismo, se remarcó que “el presidente le agradece profundamente haber estado presente en el gabinete cuando fue convocado”.Luego de especulaciones por su posible arribo al Palacio de Hacienda, el líder del Frente Renovador estará oficialmente a cargo de un superministerio. A través de un comunicado de prensa, se informó que el presidente Alberto Fernández decidió "reorganizar las áreas económicas de su gabinete para un mejor funcionamiento, coordinación y gestión".