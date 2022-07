Barrios de Pie denunció amenazas y no hará la protesta frente a La Rural

El Movimiento Somos Barrios de Pie resolvió marchar el sábado próximo hacia el Congreso Nacional y modificar así su decisión inicial de protestar frente al predio que la Sociedad Rural posee en el barrio porteño de Palermo, luego de haber recibido "amenazas" de allegados a los "grandes productores"."Desde el llamamiento a una pacífica movilización con el objeto de pedirle a un sector minoritario que acompañe al resto de la sociedad,por parte de diferentes personas que acompañan a los grandes productores agropecuarios", expresó el movimiento, a través de un comunicado.En este contexto, la organización resolvió marchar el sábado desde las 11 hacia el Congreso Nacional para repudiar la "prepotencia de los poderosos". "Estamos en tiempos difíciles que requieren el máximo de las responsabilidades de todos los sectores de nuestra sociedad. Parece que lamentablemente no han querido o podido entender el corazón de estas palabras", expresó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.A través de un comunicado, recordó que durante "más de veinte años" la organización realiza movilizaciones de diferente índole "con el bienestar del pueblo argentino como única preocupación". "No hubo nunca ninguna situación que ponga en riesgo la integridad y la vida de quienes se manifiestan. Las constantes amenazas realizadas por una buena cantidad de personas", subrayó.Menéndez remarcó que "luego de haber visto que lamentablemente los simpatizantes de lano pueden más que destilar odio y amenazas a quienes solo desean ejercer su derecho constitucional a la protesta" se decidió "modificar" el lugar de la concentración."En este escenario solo hay una víctima: los millones de argentinos que ven disminuido su poder adquisitivo mientras que a la par hay un victimario poderoso que no se conforma con el ejercicio de la especulación, sino que además necesita recurrir a este patoterismo lamentable", advirtió la organización.También Somos Barrios de Pie alertó que "la sociedad argentina en su conjunto es víctima de los aprietes constantes de los sectores dominantes". "No es novedad para la historia de nuestra patria encontrarnos con este tipo de agresiones y amenazas por parte de quienes detentan el poder económico en la Argentina.y argentinas", reflexionó la organización."Con madurez política tomamos una decisión en pos de no regalarle ninguna excusa a los violentos de siempre y garantizar la seguridad de todos los argentinos y argentinas", agregó Menéndez.En la convocatoria -ahora modificada- a una protesta frente al predio de La Rural, Menéndez había expresado que el sector agrario especulador "busca un proceso devaluatorio", que generaría "una depreciación de los ingresos de los trabajadores que ganan sus sueldos en pesos".