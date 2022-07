Expectativa en los mercados para Massa superministro: dólar oficial, blue, financieros, acciones y riesgo país

Todos los mercados, las plazas financieras y también los organismos de crédito multilateral, grupos de países acreedores y demás, esperan con ansias conocer los primeros nombres del equipo de acompañará a Sergio Massa en su nuevo cargo de ministro de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca con poderes también sobre la relación del Gobierno con el mundo económico

En este marco se esperan para hoy las primeras reacciones de los mercados a la oficialización de la nueva estructura de la gestión económica del Gobierno, con Massa como superministro, pese a que esa gestión tomará formalmente las riendas entre el miércoles y el jueves próximos.Así las cosas,Ya ayer, ante el rumor que sonaba fuerte de la llegada del actual titular de la Cámara de Diputados, todos esos indicadores tuvieron movimientos positivos para la Argentina. Habló el mercado.Las expectativas de una profundización del equilibrio fiscal, monetario y cambiario a partir de los rumores que el jueves pre-anunciaban la llegada de Massa al gabinete, empujaron un retroceso de 200 puntos en las tasas de riesgo país, y los bonos argentinos subieron 10% en promedio.El indicador que realiza el banco JP Morgan bajó hasta oscilar en los 2.443 puntos, un nivel que no tenía desde fines de junio, antes de que renunciara Martín Guzmán. Los bonos Global con vencimiento en el 2029, 2030 y 2035 mostraron subas de entre el 9 y 10 % en una jornada signada por el mayor nivel de demanda de títulos que apenas cotizaban a 20 centavos de su valor.El dólar blue, paralelo o "libre" en la llamativa denominación que insisten en darle algunos medios, bajaba 4,5% para comercializarse en torno a los $311 y el Contado Con Liquidación (CCL) caía 9%, a $ 312%.En ese panorama, el ex representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, un hombre de la ortodoxia económica, sostuvo que la posible llegada de Massa al Gabinete generaba "expectativas positivas, porque se ve como lo más cercano a la moderación dentro del Gobierno" y opinó que "cualquiera que habla con él se da cuenta de que es un tipo astuto”. El único sector de la política, la economía y la producción argentina que no vio bien a la llegada de Massa fue la oposición . Juntos por el Cambio osciló entre cuestionar su ingreso al Gobierno por su pasado político, su "honestidad" o porque no trae un "plan". Los dirigentes liberales le acharon "ser parte" del Frente de Todos. La izquierda, como brazo ejecutor futuro del ajuste que pide el FMI.