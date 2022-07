"Poco falta para jaque mate": Juntos por el Cambio ya rechazó a Massa y el nuevo gabinete

La oposición en general, y Juntos por el Cambio en particular pese a que continuó su agenda al lado del "campo" en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, ya rechazó la llegada de Sergio Massa al gabinete desde un Ministerio a cargo de la Economía, la Producción y la Agricultura, y atacó con polémicos mensajes al Gobierno

El gobierno sigue jugando al ajedrez creyendo que un enroque de piezas nos va a llevar a algún lado.

Si no cambian de estrategia, suponiendo que tienen una, al rey (y a la reina) poco le falta para jaque mate. pic.twitter.com/2qcLSU6Fal — Gerardo Milman (@gmilman) July 28, 2022

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó. Los gobernadores del PJ finalmente reaccionaron porque temen perder las provincias.

La reestructuración del gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá no tuvo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 28, 2022 La indignidad de Scioli y Batakis es casi tan grande como la de @Alferdez. Mientras sepultan la esperanza de los argentinos minuto a minuto, convirtieron el Poder Ejecutivo en el club de los desesperados por un cargo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 28, 2022

¿Cambiar primero a Guzmán por Batakis y ahora a Batakis por Massa para hacer qué? pic.twitter.com/vs4ENO5Dvp — José Luis Espert (@jlespert) July 28, 2022 Estamos frente a un momento calve.

La macro con indicadores sociales como los de la crisis de 2001, doble de desequilibrio monetario que la previa del Rodrigazo y activos financieros en dinámica de 1988 antesala de la hiperinflación.

La casta cree que se arregla con más política. — Javier Milei (@JMilei) July 28, 2022

Desde el PRO,se expresó desde el cierre de su recorrida por Mar del Plata, donde está de campaña adelantada. “No es una persona que genere confianza”, dijo ante la prensa presente sobre la figura que se sumará en cuestión de horas a un gobierno de Fernández, al que calificó “ausente, vacío de poder y sin ideas”.En ese punto, llamativamente cuestionó los cambios de espacio político del líder del Frente Renovador, pese a que su historial de pases es muchísimo más amplio. “Tuvimos un Massa capitalista, un Massa que votó la ley para prohibir los despidos cuando estábamos en el gobierno, un Massa que votó el impuesto a las rentas y generó un parate total de la producción, un Massa que estuvo con la 125 y un Massa que estuvo contra Cristina (Fernández)”, dijo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri., agregó, y completó su crítica: “Pusieron a una ministra que la pusieron una semana, la subieron a un avión y cuando bajó del avión ya no era más ministra. (El Gobierno) quiere ganar tiempo y cada día que ganan ellos pierde el país, los argentinos y sus bolsillos”, cuestionó, con cierto aire desestabilizador.Quien no dudó en expresar esa última tendencia, casi antiinstitucional, fue su número dos, el diputado nacional, quien estaba junto a ella y el intendente de Coronel Sarmiento,, escribió Milman en Twitter, donde ilustró su tuit con una foto del rey derrotado sobre el tablero, frente a la dama.Desde el PRO también se expresó el diputado nacional y ex titular del Sistema Federal de Medios en el gobierno de Macri,, quien señaló: "No importan la danza de nombres y las anécdotas superficiales para distraernos. Sigue siendo el mismo gobierno", dijo quien fuera siempre funcionario a cargo del despido de trabajadores públicos.Y agregó: "Deben ser medidos por la reducción del gasto público,el freno a la emisión de pesos e impedir que creen nuevos impuestos. La inflación nos devora. El resto es sarasa".Por su parte, distintos dirigentes de la Unión Cívica Radical también apuntaron contra el Gobierno y Massa. "El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner implosionó. Los gobernadores del PJ finalmente reaccionaron porque temen perder las provincias. La reestructuración del gabinete no es suficiente. Hace falta un plan que este gobierno hasta acá no tuvo", tuiteó, jefe de la bancada de la UCR en Diputados.Negri, que coordinó con Massa la organización de la semana próxima en la que se hará el cambio de autoridades en Diputados, dijo que "la reestructuración del Gabinete no es suficiente" porque, hecho que la ciudadanía le reclama a la oposición y considera que no lo tiene., tal vez el radical más halcón de JXC, agredió a dos funcionarios que cambiaron de cargo al hablar de "indignidad" por Daniel Scioli y Silvina Batakis, quienes tras pocas semanas en Desarrollo Productivo y Economía van a la embajada argentina en Brasil y al Banco Nación, respectivamente., escribió el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.El bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI sacó un comunicado en el que acusó a Massa de "inhabilidad" y "conflicto de intereses"., indicaron.usó sus redes para, lógicamente, criticar al Gobierno. "¿Cambiar primero a Guzmán por Batakis y ahora a Batakis por Massa para hacer qué?", escribió el diputado de Avanza Libertad, quien prefirió profundizar su mirada con un video mirando a cámara."Si no sabemos para qué estamos cambiando al ministro de Economía, vamos a seguir con los mismos problemas. Les anticipo que en Argentina hay que cambiar todo, porque todo termina mal, porque hacemos todo mal", dijo., como para todo, habló de "casta". Dijo: "La casta cree que se arregla con más política". Además, comparó el escenario actual con el de la crisis de 2001, el Rodrigazo y la "antesala de la hiperinflación".Desde la izquierda, la diputada nacionalfue una de las más rápidas en reaccionar a la designación del hasta ahora titular de Diputados."Ahora llega el superministro Massa, un amigo de las corporaciones. El país sigue atado al FMI, con ataques al pueblo trabajador y beneficios a las patronales. Es mentira que de esto se sale con ajuste, la crisis la tienen que pagar los capitalistas", indicó., también del FIT, fue en la misma línea: "Más que la lapicera, le entregan a Massa la botonera completa para aplicar el ajuste que piden los grandes empresarios y el FMI. Todas las medidas que discuten son beneficios para las corporaciones y, antes o después, devaluación mayor para salarios y jubilaciones".