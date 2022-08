Qué dijo Urtubey sobre su encuentro con el larretismo que detonó una interna en Juntos

"Pero a todos les digo lo que pienso: yo no tengo nada que ver con Cambiemos ni lo tendré"

El ex gobernador de Saltaparticipó hace días de una reunión de dirigentes del peronismo bonaerense opositor que apoyan a, en el que hubo fuertes críticas aque hicieron explotar a otro sector del PRO., dijo Urtubey consultado en Radio Con Vos acerca del encuentro, que en términos estrictos fue una peña en el Darling Tennis Club, de San Telmo, con motivo del aniversario del fallecimiento de Eva Perón, pero que concentró en su mayoría a dirigentes peronistas bonaerenses que apoyan la candidatura presidencial de Larreta y a la gobernación bonaerense de Santilli.De ese encuentro trascendió que hubo críticas a los gobiernos nacional de Macri y bonaerense de Vidal, ambos acabados en derrota electoral en 2019, y, ante la presencia de Urtubey, se especuló con su ingreso a ese sector de Juntos por el Cambio. Ante eso, Cristian Ritondo, que trabaja cerca del ex presidente y la ex gobernadora y tiene aspiraciones de competir por la Provincia con Santilli, salió con los tapones de punta, misma actitud que tuvieron diversos dirigentes de su entorno."Me pasó hace poco más de un mes que estuve en un congreso peronista en Mendoza, que había dirigentes de La Cámpora y el Gobierno, y la especulación era que me había ido con el Gobierno", afirmó el ex mandatario provincial como argumento para desmarcarse de esa hipótesis.Según Urtubey, habla "con todos y sin ningún tipo de restricción", y completó: "Escucho y estoy tratando de encontrar coincidencias para Argentina"., sentenció intentando dejar en claro que no se sumará a JXC, cosa que se verá en el futuro electoral.Ante una repregunta centrada en las aspiraciones de Larreta y Santilli y su vínculo con dirigentes presentes en el encuentro, Urtubey contestó: "Al margen de que tengo una excelente relación con ambos, no estuve con ninguno de los dos sino con dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que sí algunos de ellos están trabajando con ellos y otros no"."Pero yo no le pregunto a quien me pide una reunión con quién está trabajando", dijo, y agregó: "El sistema político argentino está viviendo un momento en donde está empezando a terminar la gran polarización. Está implosionando por la crisis, frente a esa implosión hay una hipersensibilidad que se termina pronto".