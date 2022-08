Espionaje ARA San Juan: el fiscal general apeló el sobreseimiento de Macri y se abre el camino a Casación

el fiscal general José Luis Agüero Iturbe reclamó que se anule el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y calificó esa resolución como arbitraria

Una mala para, tras varios favores judiciales:Tras la feria, el funcionario que entiende en la causa apeló el sobreseimiento del líder PRO al argumentar que la denuncia es de, por lo cual solicitó investigar profundamente los hechos "sea quien sea el imputado".Agüero Iturbe consideró que estuvo mal dictado el sobreseimiento sobre el ex mandatario, que fue mal indagado por el juez que llevaba adelante la causa en Dolores y, en su momento, había pedido que se vuelva a foja cero.La decisión del fiscal general abre la posibilidad de que la decisión de la Cámara Federal, con las firmas de los cuestionados Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, sea analizada por la Cámara de Casación Penal, mientras se espera que los abogados querellantes hagan la presentación para apelar el fallo.El fallo de Agüero Iturbe choca de frente con la idea de la Cámara Federal porteña, según la cual la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), organismo que depende directamente del Presidente de la Nación, siguió, fotografió, recopiló información e hizo informes sobre los familiares que buscaban desesperadamente saber qué había pasado con los 44 tripulantes de un submarino de la Armada Argentina hundidos, pero no fue espionaje sino tareas que hacía la exSIDE para garantizar la seguridad de Macri.Eso fue lo que los camaristas Bertuzzi, Llorens y Bruglia – los tres llegados al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante la era Cambiemos– argumentaron para darle la buena nueva al ex presidente que los designó y, así, intentar de enterrar la investigación sobre el espionaje a las familias de los submarinistas.