Alberto Fernández recorrió obras en José C. Paz junto a Katopodis

La inversión nacional en infraestructura universitaria en toda la Argentina marca la visión de país que tiene este gobierno.



Recorrimos con @alferdez las obras en la @UNPAZ_Oficial, una de las 167 intervenciones que estamos haciendo en universidades nacionales.#PrimeroLaGente pic.twitter.com/JAoNjOW9fZ — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) August 1, 2022

El presidente Alberto Fernández recorrió este lunes obras en ejecución en la nueva autopista Presidente Perón y en la Universidad de Nacional del partido bonaerense de José C. Paz.La agenda de actividades comenzó este lunes a las 11.30 y el mandatario estuvo acompañado en la recorrida por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se informó oficialmente.De acuerdo a lo informado, las obras de la Autopista Presidente Perón y la Universidad de José C. Paz implican una inversión total de $44.126 millones.Acerca de la autovía de Presidente Perón, se explicó que se trata de la construcción de la nueva autopista, que se consolidará como un tercer anillo de circunvalación del área metropolitana bonaerense.En tanto, respecto de Universidad Nacional de José C. Paz, se agregó que las obras comprenden la finalización del Edificio Aulario, Comedor Universitario y un Natatorio con Pileta Olímpica. La inversión total estimada es de $588 millones.Por la tarde, a las 17 y en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Fernández le tomará juramento a la nueva secretaria de Asuntos Estratégicos, la extitular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, quien asume en reemplazo del renunciante Gustavo Beliz.