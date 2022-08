Quién era Ayman al Zawahiri, el líder de Al Qaeda que mató Estados Unidos

Estados Unidos mató al máximo líder de la organización yihadista Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, en un ataque con dron en Afganistán. Lo confirmó el presidente Joe Biden, quien sostuvo: “se hizo justicia y este líder terrorista ya no está”, horas después de que fuentes de la Casa Blanca revelaran que este fin de semana se realizó una operación “exitosa” contra un objetivo “importante” de Al Qaeda., de 71 años, era uno de los terroristas más buscados por Washington, el país norteamericano llegó a ofrecer 25 millones de dólares por cualquier información que pudiera ayudar a detenerlo.Considerado, que dejó casi 3.000 muertos en Nueva York, Zawahiri se convirtió en el jefe de la organización terrorista tras la muerte de Osama bin Laden en 2011 a manos de un comando estadounidense en Pakistán.¿Cuál es su historia? El líder terrorista nació el 19 de junio de 1951 en Maadi, cerca de El Cairo, Egipto, en una familia burguesa, y era cirujano. Su padre fue médico y su abuelo, un gran teólogo de la mezquita Al Azhar, en la capital egipcia. A los 15 años ya integraba la cofradía de los Hermanos Musulmanes, una organización islamista considerada terrorista por Rusia y Egipto.En 1981por lo que estuvo preso tres años. Después a mediados de la década de los 80 viajó a Arabia Saudita, Estados Unidos y finalmente a Pakistán, donde atendió como médico a los yihadistas que luchaban contra las tropas soviéticas y conoció a Ben Laden. Estuvo mucho tiempo al frente de la Yihad Islámica Egipcia (JIE) y, según AFP.Al tiempo quepor numerosos atentados, en particular uno en Luxor en 1997, en el que murieron 62 personas, de las cuales 58 eran turistas extranjeros.Buscado hacía más de 10 años, a fines de 2020 circuló la versión de que Zawahiri había muerto por una enfermedad cardíaca, pero al poco tiempo reapareció en un video.Durante el fin de semana fuentes de la Casa Blanca revelaron que se había llevado a cabo una “operación antiterrorista contra un blanco importante de Al Qaeda” en afganistán. “fue exitosa y no hubo víctimas civiles”, habían asegurado.Elaseguró un funcionario, lo cual demuestra la capacidad de Estados Unidos "para identificar, localizar incluso a los terroristas más buscados del mundo y tomar medidas para eliminarlos".Ayman al Zawahiri fue localizado "varias veces y durante largos períodos en el balcón donde finalmente fue golpeado" por el ataque en la capital afgana, agregó.“El sábado, bajo mis órdenes, Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo sobre Kabul, en Afganistán, que mató al emir de Al Qaida, Ayman al Zawahiri”, sostuvo el presidente demócrata Joe Biden.El presidente estadounidense deseó que “esta acción decisiva les permita pasar la página” a los familiares de esas víctimas., en el que se comprometieron a no permitir que Afganistán se convirtiera en un refugio yihadista, afirmó esta noche una fuente del gobierno estadounidense.La muerte de Zawahiri se produce casi un año después de la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán, que permitió a los talibanes recuperar el control del país veinte años después de ser derrocados.