Mayra Mendoza presentó el programa de salud bucal "Quilmes Sonríe"

La intendenta de Quilmes,, presentó este martes el nuevo programa municipalque le entrega prótesis dentales removibles a vecinos de la comuna que no poseen obra social, ni prepaga. Se puede acceder al programa de manera gratuita acercándose a cualquier centro de salud público.“Me alegra muchísimo que podamos dar estos pasos desde la gestión y retomar esa idea de gobierno, esas políticas públicas que lograron elevar el piso de dignidad, elevar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Mendoza durante la presentación del programa en el Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio, en Bernal.En ese sentido, indicó que el programa, con tener profesionales de la salud, trabajadores y trabajadoras de la salud comprometidos, con ayudarnos entre todos a que aquellos que todavía no alcanzaron el derecho a la salud integral lo puedan hacer”. Previamente la jefa comunal había recordado el plan nacionalcreado durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, un proyecto similar a la iniciativa quilmeña.El proyecto municipal busca, además de posibilitar el acceso de prótesis dentales, incrementar la capacidad operativa y quedentales.Al respecto el doctorseñaló que “con Quilmes Sonríe retomamos una política que se viene realizando en el Municipio con un gran trabajo del equipo de Odontología con el cual ya hemos colocado en 2022, 95 prótesis totales o parciales” y, tras mencionar los distintos dispositivos territoriales que lleva adelante la Secretaría de Salud consideró que la iniciativa permite “mejorar la llegada a la comunidad”.Mayra Mendoza estuvo acompañada por la directora provincial de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud, Noelia López, el director provincial de Salud Bucal, Alejandro Dávila, y el secretario de Salud local, Jonatan Konfino.De la actividad también participaron, la subsecretaria de Atención Primaria de la Salud, Comunitaria y Ambulatoria, Soledad Bustos; sus pares de Planificación Sanitaria, Carolina Begue; de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti; Administrativa y Legal, Mariana Badaraco; el jefe del Servicio de Odontología del Hospital Oller, Néstor Capparelli; directores de los CAPS del distrito y pacientes que fueron parte del programa.El programa de salud ofrecerá atención y cuidados de odontología a través de la colocación de prótesis dentales removibles (parciales y totales) que permitirán mejorar la masticación, alimentación, estética y bienestar de las vecinas.. En la primera se acondicionará la boca con limpieza, arreglos y extracciones (en caso de ser necesarias). En tanto en la segunda etapa, instancia final, se llevará a cabo la instalación de las prótesis removibles.En todos los casos, el centro de salud entregará al paciente un certificado de aptitud bucal dental para continuar con la atención en los centros odontológicos especializados para la toma del molde, la colocación y el seguimiento correspondiente.