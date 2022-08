Juntos por el Cambio se abstuvo de votar a Moreau como titular de Diputados y la atacó por las negociaciones con Pfizer

En el marco de la renuncia de Sergio Massa a la presidencia de la Cámara baja, Juntos por el Cambio se abstuvo de votar a la diputada nacional Cecilia Moreau como la nueva titular de Diputados.La Cámara de Diputados abrió a las 14.55 la sesión especial en la cual se aceptó por unanimidad la renuncia de Massa a su banca de legislador por la provincia de Buenos Aires y el Frente de Todos propuso a Cecilia Moreau como su sucesora en la presidencia de la Cámara.El primero de la oposición en hablar fue Waldo Wolff (PRO), quien criticó el "espíritu triunfalista y de algarabía" en el recinto. De hecho, lo comparó con "el lanzamiento del nuevo Gobierno". "En nombre de nuestro bloque notamos un espíritu triunfalista y de algarabía que no se condice con la situación de nuestro país", manifestó.En esa línea, atacó a Cecilia Moreau "por poner la palabra negligencia para que no llegara la vacuna Pfizer". "Suerte y ojalá tenga una buena impronta, pero en el año 2017 le recuerdo que violentaron una sesión", continuó con sus ataques en referencia a la votación que se produjo en diciembre de ese año por una nueva fórmula previsional."Quiero desearle a Massa suerte en su gestión. Ojalá pueda ser parte de torcer el rumbo que la gente viene viendo en la clase política", concluyó sobre la renuncia del líder del Frente Renovador a la banca y presidencia de Diputados.Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, criticó al peronismo: "Tenemos derecho a pedirles que para reordenar y buscar certidumbre no se empujen entre ustedes". En alusión a su abstención, agregó: "Venimos a esta sesión no como un juego de si apoyo o no apoyo a una persona, si está mal o está bien, es un derecho legítimo que nos tomamos".Sobre esta inacción, Negri dijo que se trata de "un paréntesis". También pidió "buscar un rumbo, encontrar un puerto, sin distinción política", y "salir del pensamiento único de ideologismos baratos". Para cerrar su discurso, señaló: "Sepan que nos van a tener, estos cuatro meses, bajo la nueva Presidencia que proponen. Queremos el Parlamento abierto, queremos hablar de lo que le pasa a la gente".