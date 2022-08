Vuelos irregulares de Chile a Malvinas: queja de Argentina y fuerte reclamo del gobernador de Tierra del Fuego

el Ministerio de Defensa detectó la semana pasada cinco vuelos irregulares no registrados que se dirigían desde Chile a las islas Malvinas, lo cual motivó que Cancillería elevara un reporte para trasladar una queja formal al país vecino ante una eventual operación de apoyo logístico a la base militar que Gran Bretaña tiene en Puerto Argentino

En caso de confirmarse estaríamos en presencia de un hecho de extrema gravedad ante el cual se requiere actuar con la mayor firmeza y contundencia, de forma coordinada entre los distintos actores con competencia en el asunto. — Gustavo Melella (@gustavomelella) August 3, 2022

Según pudieron confirmar distintas fuentes periodísticas,Así las cosas, el ministro de Defensa,, recibió del Comando Aeroespacial de Merlo un reporte en base a los movimientos que detectó el radar táctico RPA-170M, situado en Tierra del Fuego. Entre el 27 y 30 de julio registraron un total de cinco vuelos irregulares de Chile hacia la zona de las islas Malvinas."Se trata de cinco vuelos irregulares, que no tenían plan de vuelo, permiso de espacio aéreo argentino ni comunicación oficial con las agencias de control correspondientes", explicó un funcionario militar, según El Cronista.En el detalle no hay precisiones acerca de si se trata de vuelos militares o civiles. En este último caso, la única ruta de vuelos civiles aprobada es la que realiza Latam cuatro veces al mes desde Punta Arenas a Puerto Argentino. Pero esa ruta está aprobada y tiene autorización oficial. No es la ruta la que se detectó en Tierra del Fuego.Cabe destacarse que existe un acuerdo no escrito entre los países vecinos de no prestar ayuda a Gran Bretaña para mostrar solidaridad con la Argentina en su reclamo de soberanía en las islas Malvinas.El radar que detectó la irregularidad forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA), que inició en el 2004 y conforma una estrategia de radarización para cubrir la totalidad del territorio nacional.Para este año se contempla la instalación de dos radares RPA200 fabricados por el INVAP, en la ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe, y en Mercedes, Corrientes, lo que permitirá reforzar el SINVICA.El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,, criticó con dureza a Chile por los supuestos vuelos entre ese país y las Islas Malvinas y dijo que, de confirmarse, serían "hechos de extrema gravedad"."Ante la conmoción que ha generado en la sociedad toda distintas notas de prensa que dan cuenta de una posible invasión del espacio aéreo argentino por parte de aeronaves procedentes de Chile con supuesto destino a nuestras Islas Malvinas", sostuvo.El gobernador provincial dijo que TDF "ha activado inmediatamente todos los protocolos que este tipo de acciones ameritan y de forma constante se están manteniendo comunicaciones con los organismos nacionales pertinentes a efectos de solicitar mayor información a modo de ratificar o rectificar total o parcialmente lo aseverado en los medios de prensa"., dijo Melella en redes sociales.Fue en ese punto cuando consideró que es "fundamental en el siglo XXI" y principamente en América Latina, "donde se conjugan intereses geopolíticos de diversas potencias y ante los acontecimientos que están ocurriendo en distintas partes del mundo", seguir"Para que nuestras Fuerzas Armadas garanticen de forma completa y eficiente el cumplimiento de los fines que persigue nuestra Ley de Defensa Nacional", concluyó.