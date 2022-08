Reunión entre Massa y Claver-Carone para desbloquear las trabas políticas en el BID y conseguir dólares

Agradezco a Mauricio Claver-Carone de @el_BID, la reunión mantenida en la que evaluamos el estado de situación de los prestamos existentes y las nuevas oportunidades de financiación para promover el desarrollo inclusivo y desarrollar obras de infraestructura en nuestro país. — Sergio Massa (@SergioMassa) August 4, 2022

En su primer día, el nuevo ministro de Economía,, dialogó por teléfono ayer con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),sobre la posibilidad de destrabar créditos para la Argentina y conseguir más financiación. Días atrás Claver-Carone había criticado la gestión del Gobierno y condicionado el giro de fondos hacia el país por la crisis económica."Agradezco a Mauricio Claver-Carone la reunión mantenida en la que evaluamos el estado de situación de los préstamos existentes y las nuevas oportunidades de financiación para promover el desarrollo inclusivo y desarrollar obras de infraestructura en nuestro país", sostuvo Massa a través de su cuenta de Twitter.Según trascendió el diálogo giró en torno a. Desde el BID acordaron avanzar en materia económica, en ese sentido el organismo informó que dialogaron sobre “los esfuerzos” para apoyar la estabilidad macroeconómica de Argentina y “con miras al futuro y cómo generar crecimiento económico sostenible”.Durante la conversación, además, acordaron reunirse en persona hacia fines de agosto cuando Massa viaje a Estados Unidos, junto a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis. Allí también dialogará con máximas autoridades del FMI, Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. Trabajan en esta agenda el embajador Jorge Arguello y el asesor internacional del tigrense, Gustavo Martínez Pandiani.La semana pasada cuando se confirmó que Massa formaría parte del Gabinete nacional, a pesar de la relación difícil con Alberto Fernández, desde el organismo multilateral respaldaron al ex presidente de la Cámara de Diputados.“Recibimos gratamente la oportunidad de trabajar con el nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa, y esperamos colaborar estrechamente con él en su función”, postearon a través de la cuenta de Twitter del BID.Aunque días después Claver-Carone sostuvo en una nota de opinión en Wall Street Journal que. El funcionario fue el asesor clave en la gestión de Donald Trump para destrabar la aprobación del crédito más grande de la historia del FMI, a pesar de no contar con las condiciones de repago de la deuda.El Gobierno le requiere a este organismo que le apruebe un préstamo incondicional por esa cifra, pero el directorio de la entidad se niega. Los fondos estarían destinados a la seguridad vial y la atención de salud en la provincia de Buenos Aires.“El éxito de la Argentina es el éxito del BID, pero e, incluidos los países pequeños con pocos recursos”, expresó Claver-Carone en su columna.Y agregó: "Por mucho que el BID quiera aprobar nuevos fondos para la Argentina, no puede dar el visto bueno a las solicitudes para hacerlo sin asegurarse prudentemente de que tiene un impacto en el desarrollo”.En esa línea, Claver-Carone afirmó que “y señaló que "los compromisos, mucho más modestos que los exigidos a otros países, son clave para promover el crecimiento sostenible y garantizar que el BID pueda ofrecer a Argentina nueva financiación”.Claver-Carone está bajo investigación por un escándalo ético que puede llegar a costarle la presidencia. El funcionario fue formalmente acusado en el board con una denuncia anónima de mantener una relación con una funcionaria del organismo, y de haber malversado fondos del banco.