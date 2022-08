Macri se sumó a Milei y salió a bancar a Canosa: Yo estoy con la libertad

No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 6, 2022

No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 6, 2022

Hace unas horas festejaba la brillante definición de @vivicanosaok para su editorial...

Parece que a alguien no le gustó... https://t.co/RLhXdHeNMQ — Javier Milei (@JMilei) August 6, 2022

El ex presidentese refirió a través de sus redes sociales a la renuncia de Viviana Canosa al canal A24- luego de que no la dejaran emitir un informe sobre el ministro de Economía, Sergio Massa- consideró quey señaló que no se puede “aceptar ningún tipo de censura”.Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio”, sostuvo Macri a través de un posteo en su cuenta de Twitter.Y añadió: “Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo”. “, resaltó el ex primer mandatario.Sin embargo,, un joven en aquel momento de 20 años,El posteó de Lucero había hecho intervenir a la División de Investigación de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal, la Justicia le abrió una causa por “intimidación pública” y efectivos policiales lo llevaron a la comisaría, allanaron su casa y requisaron su celular y los de su familia. “Estaba el rumor de que querían suspender la cancha y se cantó contra AFA, Aprevide y contra él (referencia al ex jefe de Estado). Pero son cosas que se cantan en la cancha”, había contado en 2016 Nicolás a Diario Popular.Otros usuarios de Twitter también le señalaron a Macri los despidos de Radio Nacional, los despidos en la Agencia Nacional de Noticias Télam, la persecución a Grupo Indalo y hechos de censura durante su gestión como, por ejemplo, la clausura momentánea de un galpón de móviles de C5N, entre muchos otros.El líder del PRO se sumó a los tuits del diputado por La Libertad Avanza,un invitado habitual del programa “Viviana Con Vos”, que ya había salido a apoyar la renuncia de Viviana Canosa al canal del Grupo América.“BANCO FURIOSAMENTE A LA GENIAL Viviana Canosa. Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien”, manifestó Milei a través de Twitter.Y continuó: “En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa”.Entre su ola de retweets en apoyo a Canosa, Milei recordó: “Hace unas horas festejaba la brillante definición de Viviana Canosa para su editorial”. “Parece que a alguien no le gustó”, apuntó el libertario en referencia a la editorial que no llegó a salir al aire porque contenía un video de una agresión al ministro de Economía, Sergio Massa.Al apoyo también se sumaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la presidenta de Pro Patricia Bullrich, entre muchos otros miembros de Juntos por el Cambio y famosos.“El país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en general para mantener la paz social y el respeto por las instituciones”, señaló por su parte Grupo América en un comunicado para explicar por qué no se emitió el informe de Viviana Canosa.