Buzzi sobre las medidas de Mazza: Está disciplinando a la economía

El ex presidente de la Federación Agraria Argentinase refirió a las nuevas medidas del ministro de Economía, Agricultura y Producción, Sergio Massa, consideró que hay un acuerdo en el Frente de Todos para quey señaló que el superministro "logra un nuevo organigrama y aparecen 5.000 millones de dólares rápidamente”.expresó Buzzi ante la consulta por las primeras medidas del ministro de Economía en declaraciones para Y arriba quemando el sol en Radio Rebelde .En ese sentido, el ex titular de la Federación consideró que el oficialismo, con historia, con mucha personalidad, se logra un nuevo organigrama, en referencia al acuerdo que anunció Massa con las cadenas de la pesca, el agro, la minería y otros sectores para un adelanto de divisas por exportaciones que ingresarán en el Banco Central los próximos días .Al respecto Buzzi señaló: “Las mismas cerealeras que estaban mezquinando, atesorando y especulando ahora van a adelantar divisas” y resaltó que con el nuevo titular de Hacienda “el dólar se calma y ya no trepa a los 400 pesos, logra cierta estabilidad”.“Las primeras medidas empiezan a ordenar el esquema económico y, por sobre todo, la estabilidad del dólar implica que no haya remarcaciones injustificadas” opinó al tiempo que resaltó que “ante la volatilidad del dólar los alimentos tienen remarcaciones que se agregan a los siete años que llevamos de proceso inflacionario”.Y manifestó: “La inflación empezó en 2015, ya hoy el deterioro en el bolsillo de la gente es muy grande”.“Por supuesto que los grupos especulatorios, destituyentes, devaluatorios quieren la inestabilidad económica para después sacar rédito político sobre la base del proceso electoral del 2023, esto es lo que estaba sucediendo”, consideró el ex presidente de la Federación Agraria.Y afirmó que “. “Hacen oposición partidaria disfrazada de representación agraria”, insistió.Asimismo, indicó que “hoy hay condiciones donde la política integrada por las tres patas principales del FDT, está disciplinando a la economía y las exportadoras tienen que cumplir un rol”.En esa línea, destacó los últimos controles de la Aduana. “Ya hay en investigación 700 operaciones de subfacturación y sobrefacturación, y las grandes cerealeras exportadoras, multinacionales, no escapan a ese universo.” “Hacen negocios que no están controlados por el Estado nacional porque ese rol lo desmontaron durante el macrismo”, recordó Buzzi.Por último, consideró que “queda el gran desafío de restituir capacidad adquisitiva al bolsillo de millones de argentinos, laburantes, trabajadores, jubilados que son los más castigados”.“Es un momento en el que hay que pensar en el pueblo argentino y ver cómo frenamos la inflación que golpea a los sectores más débiles”, concluyó Buzzi