Cruje Juntos por el Cambio: Carrió disparó en LN+ y Larreta, Bullrich y Morales la cruzaron

🗣️ "Frigerio me quiso poner en la lista a una amante que estaba como testaferro en AySA"



💣 La bomba de Elisa Carrió que desató otra interna en Juntos por el Cambio pic.twitter.com/PQz0SFhan7 — Política Argentina (@Pol_Arg) August 10, 2022

Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió. 🧵 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 10, 2022

No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo. [+] pic.twitter.com/rgrAGlQS7r — Gerardo Morales (@GerardoMorales) August 10, 2022

ESTE NO ES EL CAMINO pic.twitter.com/EOSBhsOnJ5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

𝐄𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚.https://t.co/dHTRpkHeU3 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 10, 2022

Elisa “Lilita” Carrió eligió el escenario de LN+ y, entrevistada por Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, salió a disparar con todo críticas que incluyeron a todos los socios de Juntos por el Cambio a los que les pidió ir “por el camino de la decencia de acá hacía adelante”, sugiriendo que en el pasado la coalición opositora no contó con esa cualidad. Rápidamente Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta salieron al cruce.Lilita disparó críticas contra el actual legislador y exministro del Interior Rogelio Frigerio y la elección de la legisladora Joanna Picetti. "Frigerio me puso una amante en la lista y yo dije 'me bajo de la lista de capital si no me sacan a la amante de Frigerio'.“Estaba como testaferro de Frigerio en AySA. La chica fue a pedir la banca y lo llamé y le dije 'sacame a la chica o me retiro de la campaña'. Se imaginan que todos los partidos impugnaban y dije 'no me presento nada", contó Carrió.-“Hay sociedad con el massismo en Juntos por el Cambio. Hubo un sistema de impunidad garantizado sobre San Isidro, con los fiscales [Julio] Novo y [Claudio] Scapolán (acusados por vínculos con el narcotráfico). Es más, Malena Galmarini era la que iba a la Cámara, la que negocia”.-“Este fue. Básicamente [el exministro de Seguridad bonaerense,, y el que era ministro de Justicia, de negocios con el massismo,”.-“Hay personas clave de Juntos por el Cambio que hacen negocio”.-“En un año van a salir riquísimos. Aysa es una caja. Y es de Massa. Antes fue del [exministro del Interior, Rogelio] Frigerio. Antes, la casta de Aysa era de Frigerio.-“En un momento iba a ser presidenta de la Comisión Bicameral del Ministerio Público, que era un sostén y una seguridad para los fiscales, pero quien me veta fue el massismo. Luego, Monzó me dijo: ‘Hubieras hablado conmigo’. ‘Claro, porque vos sos el socio del massismo’, le dije”.-“Hacia adelante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”. “Estaba como atragantada de no poder decir algunas cosas en el nombre de la unidad”.La primera en salir al cruce fue la presidenta del Pro,, que se expresó a través de Twitter minutos después del programa y sostuvo: “No puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”. “Se tiene que terminar la impunidad de la palabra”.“Aunque no siempre coincida con ellos en sus posiciones, no aceptaré el insulto a nuestros dirigentes, ni a otros que conforman nuestra coalición. No vale todo. No vale eso de que "porque es Carrió nadie la enfrenta", manifestó Bullrich indignada en su hilo de Twitter.Y agregó: “Como presidenta del PRO digo basta y no me callo. La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo. Quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”.A lo que esta mañana el presidente de la Coalición Cívicale respondió: “No te preocupes, ni exageres Patricia, nosotros vamos a dar el debate que tengamos que dar para construir un Juntos por el Cambio mejor y alejado de oportunismos o cualquier connivencia panpejota que licúe el espíritu de nuestra coalición”.Previamente el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica,, salió a responderle en defensa de Lilita: “Patricia no te reconozco, Carrió sólo quiere evitar cualquier promiscuidad panperonista y consolidar el @juntoscambioar que quiere la mayoría y supongo querés vos” y le señaló “Si no vas a dar esa discusión, bien. La daremos igual cómo otras veces desde 2015, sin “bastas” ni indicaciones”.El diputado por la provincia de Buenos Aires,, se sumó a Bullrich y aseguró "Comparto cada palabra, @PatoBullrich", a través de Twitter. Frente a las acusaciones de Carrió sostuvo: "Trabajé para formar Cambiemos y seguiré trabajando para que Juntos por el Cambio sea una alternativa para quienes desean una Argentina de trabajo y progreso".Mientras que el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical,, también le respondió a Carrió. “No vale todo, @elisacarrio. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como Gobernador”. “Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, sostuvo.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño y líder del PRO,salió a cruzar a Carrió y le dijo que “este no es el camino”. “Tengo profundo respeto por Lilita, una de las fundadoras del espacio junto a Mauricio, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio”, sostuvo a través de Twitter.A lo que Carrió volvió a responderle con un tuit “El camino tiene que ser la transparencia”.El diputado nacional de Cambiemos por Entre Ríos,también se refirió al tema citando el tuit de Patricia Bullrich. “Siempre voy a trabajar para consolidar la unidad de Juntos por el Cambio. Quiénes atenten contra este objetivo, son funcionales al kirchnerismo”, aseguró Frigerio. Y aunque no se refirió específicamente a las acusaciones de Carrió, sí sostuvo que “cualquier denuncia se debe presentar en la justicia con pruebas y no en shows televisivos que siguen alejando a la política de la sociedad”.