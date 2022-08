"Mirá cómo te vas, escracheitor": la respuesta de Echarri a un joven que quiso increparlo

#Viral | "Mirá cómo te vas, escrachador": la respuesta de Pablo Echarri a un joven que quiso increparlo en la puerta de un teatro en la calle Corrientes mientras una multitud lo saludaba. pic.twitter.com/ChYFyrHvFp — Política Argentina (@Pol_Arg) August 11, 2022

Un joven exaltado quiso escrachar al actor Pablo Echarri, de reconocida militancia kirchnerista, cuando se encontraba en la puerta del teatro Multitabaris, en la calle Corrientes, saludando y sacándose fotos ante una multitud con la que dialogaba en un clima de alegría."Echarri... ¿la Patria no está en peligro con el dólar a $300?", inició su cuestionamiento el joven, gritándole al actor. El comentario provocó la reacción de Echarri: "Sí, empezó a estar en peligro hace unos años atrás, escracheitor, gil".El hombre no cesó sus intenciones, hasta ese momento, y agregó los clásicos cuestionamientos. "¿Por qué no devolvés lo que te robaste con tu Gobierno? No van a poder caminar por la calle, vos y todos los kirchneristas", amenazó.Ante eso, ante el descontento de la gente, se fue del lugar a pie. "Mirá cómo te vas, gil", le respondió Echarri, cuando las personas presentes le remarcaban al joven, mientras se alejaba, que dejara de molestar.Durante los últimos años, junto a su esposa Nancy Dupláa, los actores sufrieron algunos momentos incómodos luego de que expresasen públicamente su ideología política.