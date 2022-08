El líder de la UOM se diferenció de la CGT y dijo que marchan el 17 de agosto contra una posible devaluación

Abel Furlán, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ratificó que su gremio irá a la marcha de la CGT el 17 de agosto, pero marcó diferencias con la postura de algunos popes de la central obrera al señalar que "no se puede marchar contra nada" y que, en cambio, su espacio se manifestará contra la posible devaluación del peso que impulsan algunos "sectores económicos".El dirigente sindical cercano al kirchnerismo, que logró desbancar al histórico Antonio Caló del gremio metalúrgico, expresó su preocupación ante la chance de que se produzca una depreciación de la moneda ya que, según advirtió, eso produciría una "mayor cantidad de pobres" y pulverizaría "el poder adquisitivo de los trabajadores".."La marcha va a tener como consigna ‘Primero la Patria’. Y no es un consigna cualquiera. ‘Primero la Patria’ porque la Patria somos todos. Fundamentalmente el pueblo trabajador, que hoy está pasando un momento muy doloroso", enfatizó Furlán.Durante un discurso ante afiliados del gremio que pudo dar a conocer el portal Gestión Sindical , el ex diputado nacional insistió en la situación crítica de los salarios. "Créanme que no sólo los metalúrgicos son los que estamos en esta situación", aseveró."¿Saben qué significa una devaluación? Tener mayor rentabilidad para los más ricos y producir mayor cantidad de pobres. Pulverizar el poder adquisitivo de los trabajadores", agregó en relación al impacto que tendría en los bolsillos una depreciación de la moneda argentina.En ese punto fue que marcó distancia de lo que algunos de los líderes de la CGT explicaron en las últimas semanas acerca de que no marcharán contra "nadie". "Contra eso vamos a manifestarnos. Junto con mis compañeros pensamos que no se puede marchar contra nada", dijo."Nosotros vamos a marchar a favor de un proceso de industrialización, a favor de la recuperación del salario, en contra de esos formadores de precios que pulverizan el poder adquisitivo de los trabajadores", añadió luego Furlán.Asimismo el dirigente gremial sostuvo que la idea es "decirle al Gobierno al que mayoritariamente votamos los trabajadores que se haga cargo de la demanda", en relación a la necesidad de "corregir la inflación" que deteriora los salarios."También le vamos a estar exigiendo que no sea neutral a la hora de estar acompañando a los trabajadores en la puja distributiva, porque nos merecemos recuperar el salario real, porque es parte de nuestro anhelo y de nuestros objetivos para encontrar la felicidad de nuestro pueblo", afirmó.Por último, Furlán fue muy enfático en pedirle a los metalúrgicos "que nos acompañen en la marcha para que la UOM de un mensaje claro: que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras nos arrebatan nuestro sueño"."Vamos a mostrar rebeldía contra eso. Siempre lo hicimos contra esa injusticia. Llévenle el mensaje a sus compañeros. Este es el camino, el generarnos la confianza entre los trabajadores para encontrar la felicidad de nuestro pueblo", dijo, y llamó a que la UOM recobre "ese rol protagónico que no solamente fue la defensa del poder adquisitivo, sino también el estar sentado en la mesa de discusión donde se dirimen y deciden los destinos de nuestra querida Patria".