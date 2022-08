Terminó el paro de colectivos en AMBA, pero hay líneas con servicio reducido y no descartan más medidas

Tras la finalización del paro de colectivos que realizaron dos cámaras de Transporte de Pasajeros entre el jueves a las 22 y este viernes a las 5, se reanudó el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero no algunas líneas funcionando con servicio reducido y la amenaza de que si no se llega a un acuerdo el lunes repetirán la medida de modo total y de día.La medida de fuerza patronal se realizó en reclamo de la normalización de pagos adeudados de subsidios, además del aumento de boletos. Aseguran que el atraso por el que reclaman se viene produciendo desde marzo del 2022.En el comunicado de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A) explicaron que "a la fecha, las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el Estado para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios”.Por ese motivo, advirtieron que “de no cancelarse inmediatamente lo adeudado con el sector, provocará la parálisis total de las empresas".En la misma línea, anunciaron que, si en las próximas horas la situación no se resuelve, la medida se repetirá el lunes 15 de agosto de la misma manera que se produjo este jueves y viernes.No obstante, horas antes de iniciarse el paro de anoche, el Gobierno nacional anunció que se transferirán más de $2.100 millones a las empresas de colectivos, pero la señal no evitó la medida de fuerza.Según indicaron las fuentes consultadas por Télam, "desde el Ministerio de Transporte se estará transfiriendo a las empresas mas de $2.100 millones correspondientes al mes de julio, monto que se acreditará a las empresas dentro de las próximas 24 horas".Indicaron que este pago le corresponde a las líneas de Jurisdicción nacional y CABA, ya que la PBA (Provincia de Buenos Aires) se encuentra al día y la Ciudad de Buenos Aires no realizó hasta el momento los aportes correspondientes a julio.