Reforma de la Corte Suprema: cómo están los votos en el Senado y cuáles son los obstáculos

La reforma de la Corte Suprema continúa trabada en el Senado. El debate volvió a paralizarse principalmente por la resistencia del senador del Frente de Todos, que no quiere acompañar con su voto el proyecto que impulsó la "Liga de gobernadores" y preocupa al oficialismo porque no le dan los números.- que no cuenta con la mayoría en la cámara y tiene algunas bajas por enfermedad-que busca ampliar a 25 el número de supremos en la Corte. Así, el oficialismo se debate entre si "ir o no a la guerra", como le definió un senador del FdT a Página 12, en el contexto de una ya relación tensa con la oposición.no pasamos ni el primer round", le explicaba un miembro del interbloque de Todos a María Cafferata.El interbloque oficialista cuenta con 35 bancas propias pero, debido al rechazo de Adolfo Rodríguez Saa a acompañar el proyecto, ya comienza el debate con un voto menos. Aunque se cree que-aliada habitual del FdT- y- que entró como parte de una alianza de JxC pero que, en los últimos meses, se ha ido acercando cada vez más al FdT- son dos votos casi asegurados.Por su parte,, otro gran aliado del FdT en la Cámara alta, no acompañará con su voto porque defiende el proyecto de su autoría que busca ampliar a 16 los integrantes de la Corte Suprema, estableciendo un cupo de integrantes por región para garantizar el federalismo.Las miradas se posan sobre el exgobernador de San Luis que se encuentra fuera del país y no participó de la última sesión.. Algunos senadores del FdT, sin embargo, consideran que, cuando llegue el momento, "no va a poner palos en la rueda" y ayudará a conseguir el quórum de 37 senadores.El debate por la ampliación de la Corte comenzó hace más de tres meses, luego de que el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, llegará al Consejo de la Magistratura como resultado de un fallo de inconstitucionalidad que el Frente de Todos calificó de "golpe institucional". Fue, principalmente, desde el kirchnerismo que se decidió impulsar el proyecto para modificar la corte y ampliarla a 25 jueces y juezas. Luego de varias propuestas terminó predominando el que propuso el conjunto de mandatarios que forman la "Liga de gobernadores".Mientras se espera dar con los números para finalmente debatirlo, el oficialismo fue avanzando con otros proyectos que le hacen frente a la Corte. Como el pedido de informe para que Rosatti diera cuenta de las irregularidades de la obra social del Poder Judicial y el avance de los proyectos de Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio que flexibilizan los requisitos para realizar consultas populares (con la idea de buscar herramientas que le permitan sortear las trabas legislativas que muchas veces se presentan para las iniciativas judiciales), entre otros.