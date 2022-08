Giménez Uriburu y otro juez se reunieron con Patricia Bullrich y la defensa de Cristina amplió la recusación

es que tras el caso de las fotos del fiscal Diego Luciani y el presidente del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri que les valió la recusación que se define hoy, ahora se agregó que este mismo magistrado y otro de sus dos pares, Jorge Gorini, también se reunieron con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y ellos ya tenían el expediente en sus manos

“Se lo informo para que evalúe la pertinencia de hacer su recusación”, le dijo. Beraldi le respondió que seguiría adelante con su recusación.

“Había un doble deber de no aproximarse a estos funcionarios”

Crece el escándalo sobre los funcionarios judiciales que juzgan aen la causa por la obra pública en Santa Cruz, conocida como, pero que tenían vínculos cercanos con el macrismo:El dato acerca del encuentro entre dos de los jueces del Tribunal Oral número 2 con la actual titular del PRO surge del Registro Único de Audiencias, que reúne todas las entrevistas de los funcionarios de la administración pública, y fue dado a conocer por Página 12. Según destacaron,Como sucede con el fútbol de Luciani y Giménez Uriburu en los Abrojos, se destaca lo polémico de la visita de este último magistrado y Gorini a Bullrich en 2018 porque plantea la cuestión del peligro de parcialidad y falta de independencia, dado que ambos ya sabían entonces iban que iban a juzgar a la ex presidenta, adversaria política y denunciada por a quien visitaban.La publicación señala que, en ese momento, se le había solicitado a las partes que propongan testigos y, justamente, la fiscalía estaba por proponer a Patricia Bullrich. En 2017, hubo otro encuentro de la entonces ministra de Seguridad con Gorini, pero aduciendo -según la publicación periodística- la necesidad de tratar la corrupción en las fuerzas de seguridad.La información de P12 señaló que el segundo encuentro, esta vez de ambos jueces, fue supuestamente para hablar sobre “proyectos de ley para la lucha contra el narcotráfico”.Hoy,Beraldi alegó que por estas situaciones existe “un temor objetivo de parcialidad”, y agregó que, por las cuales Gorini no podría seguir interviniendo.Como Beraldi también recusó al juez Giménez Uriburu, que, por eso, hoy no participa de la audiencia, el abogado planteó que no habría tres jueces en condiciones de resolver estas cuestiones.Una vez que dijo eso, lanzó una frase que hasta se podría considerar amenazante contra el abogado de Cristina.Beraldi continuó sus palabras cuestionando la política judicial durante el gobierno de Macri., les explicó, como indica la ley, sobre la relación entre los jueces y los funcionarios de gobierno.En cuanto a la recusación de Luciani por haber jugado al fútbol con Giménez Uriburu en la quinta Los Abrojos, dijo: “Esa quinta de la que estamos hablando no era cualquier lugar, es posible que se jugaran torneos pero lo cierto, como aparece escrito en un libro sobre la biografía de Mauricio Macri que fue escrita por la periodista Laura Di Marco y aprobada por el presidente, ahí no entraba cualquiera. Los funcionarios que jugaban al fútbol los miércoles no iban ahí.”Respecto de la gestión judicial macrista, Beraldi dijo que “nunca en los 40 años de democracia" hubo "hechos de semejante gravedad”, y recordó que "el presidente intentó nombrar a dos ministros de la Corte por decreto" y que además hizo obligar "a la procuradora general de la Nación a renunciar"."Y otros episodios no menos graves que ocurrieron en el Consejo de la Magistratura, y el funcionamiento de un aparato de inteligencia que hacía espionaje ilegal”, agregó.