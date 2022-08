Katopodis: "Para el ajuste son mejores ellos, el peronismo es consumo"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, salió en defensa del plan económico del flamante ministro Sergio Massa, quien ubicó primero en su orden de prioridades para su gestión al "orden en las cuentas públicas", un objetivo que fue cuestionado por la oposición. "El sentido de ordenar las cuentas públicas no es hacer un ajuste ni cumplir con las metas del FMI", aclaró el funcionario en diálogo con Radio El Destape.El funcionario trazó además un paralelismo entre los distintos "modelos de país" en pugna. "Para el ajuste son mejores ellos, nosotros no sabemos, el peronismo no sabe hacer ajuste", subrayó Katopodis, y reforzó: "Cuando hablamos de peronismo hablamos de consumo. Y de que la gente se pueda dar un gusto". Por el contrario, subrayó: "Cuando hablamos de la derecha hablamos de timba, negocio para pocos y una Argentina para pocos".El funcionario avaló las medidas que tomó en los últimos días el ministro de Economía. En una extensa conferencia de prensa, Massa explicó que los principales lineamientos de su gestión se basarán en el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de reservas y el desarrollo con inclusión, así como la inversión, la producción, las exportaciones y la defensa del mercado interno."No hemos convocado a Massa ni a ningún funcionario para hablar solamente de cuestiones de mercado", enfatizó Katopodis en otro pasaje de la entrevista. En ese sentido, destacó que los funcionarios están defendiendo este Gobierno porque entienden que representa la defensa de "cosas más importantes". "El peronismo va a pelear, no se entrega. se muestra en la situaciones más difíciles", remarcó.Respecto a la difícil situación que está atravesando la cohesión dentro del Frente de Todos, el ministro destacó que "este tiempo es bisagra para lo que sigue", en tanto ponderó que "Fueron Alberto, Cristina y Massa que decidieron construir el frente de todos". "Tenemos que enfrentar esta situación con respuestas rápidas", reflexionó Katopodis, aunque resaltó: "No vamos a tirar nuestro contrato electoral".En esa misma línea, se refirió también a la crisis inflacionaria que enfrenta el país y destacó que esté fenómeno "es el resultado de una puja distributiva". "La única manera de mejorar la economía es distribuir mejor lo que se produce", indicó, al tiempo que remarcó que los acuerdos alcanzados hasta el momento implican "cambiar una pieza para ir estableciendo el horizonte".Ese camino, según dijo, estará también marcado por el rol productivo. "Tenemos activos que no tienen la mayoría de los países para salir de esta y encarar lo que viene", sostuvo y remarcó particularmente el rol de Vaca Muerta, al indicar que tanto el yacimiento neuquino como el litio "servirán si el Estado se pone al servicio del desarrollo".