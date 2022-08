Vuelve a reunirse la liga de gobernadores para analizar nuevas medidas

La liga de gobernadores volverá a reunirse la semana que viene en lo que será su reencuentro luego de su participación decisiva para el desembarco de Sergio Massa como ministro de Economía. La cita será el viernes próximo al mediodía en La Plata, con Axel Kicillof como anfitrión.En principio, al recibirlo el jueves pasado en Chaco, Jorge Capitanich comprometió públicamente al presidente Alberto Fernández a contemplar una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas, así como se estableció una especial de gas para las zonas frías. Uno de los varios reclamos que tienen pendientes.Con el correr de los días quedó claro que los gobernadores jugaron un papel fundamental en el último cambio de gabinete. Trece mandatarios se citaron dos semanas atrás en el CFI, charlaron durante un par de horas y luego se contactaron con el Presidente, quien los recibió de inmediato en la Casa Rosada. Esa vez no le permitieron a Fernández que los despidiera con alguna promesa, sino que le dejaron bien claro que tenía que tomar una decisión urgente que significara un volantazo en el rumbo económico. Le explicaron que, de lo contrario, el Gobierno entraría en una pendiente complicada de revertir. Del encuentro participaron algunos gobernadores que no siempre son de la partida como el sanjuanino Sergio Uñac y el santafesino Omar Perotti.Muchas economías provinciales muestran buenos números, muchos gobernadores lo admiten. Pero lo que veían claramente en las encuestas eran los efectos nocivos de la inflación en sus territorios, que echaba por tierra cualquier mejora que pudiera existir en otros rubrosAvaló el arribo de Massa en un ministerio de Economía "a la antigua" y mantuvo a Juan Manzur en la jefatura de Gabinete, como también se lo sugirieron los gobernadores.Ya con Massa en funciones, surgieron las primeras dudas en cuanto a la magnitud del recorte que necesitará hacer para cumplir con el déficit del 2,5% comprometido en el Presupuesto y con el FMI. Los gobernadores empezaron a temer por los fondos ATN que reciben sus provincias. "Si hay ajuste no tiene que ser a costa de las provincias", subrayó días atrás el misionero Oscar Herrera Ahuad, que destacó que -a diferencia de otras épocas- hoy son mayoría las provincias que tienen sus cuentas en equilibrio, por lo que no sería prudente dañarlas. Por eso, los senadores desempolvaron el proyecto de consenso fiscal firmado en diciembre pasado y le dieron media sanción en una sesión especial convocada el miércoles pasado. El último consenso devuelve a las provincias herramientas para financiarse como la posibilidad de modificar las tasas del impuesto a los sellos, la de ingresos brutos y discutir la posibilidad de incorporar un impuesto a la herencia. Un sector del radicalismo votó a favor del proyecto en el Senado por lo que tiene muchas posibilidades de resultar aprobado en Diputados.El Presidente reactivó sus recorridas por el interior, algo que intensificará en las próximas semanas. El jueves pasado estuvo en Chaco donde lo recibió Capitanich, uno de los gobernadores más activos de la Liga. En medio de las discusiones finales por la quita de subsidios a las tarifas, el mandatario provincial le arrancó una promesa a Fernández.sostuvo en un acto que compartieron en Resistencia. Fernández, a su lado, asintió. Seguiría la misma lógico de aquella propuesta de Máximo Kirchner que llevó a la implementación de una tarifa de gas diferenciada para las zonas frías.Luego de haber anunciado que se anotaba entre los aspirantes a la presidencia, Capitanich avisó días atrás que su prioridad será reelegir como gobernador. "Estoy priorizando la provincia, claramente. Yo me veo más trabajando en el escenario provincial. Voy a hacer el máximo esfuerzo, pero depende de la voluntad popular. Hay que tener la prudencia necesaria", dijo al diario Norte.Manzur también hizo promesas en su participación del encuentro del Parlamento del Norte Grande que reunió a los vicegobernadores y más de 200 legisladores de diez provincias en Jujuy. Aseguró que no se cortará la obra pública, otro de los temores de los gobernadores. "Vamos a tener la infraestructura necesaria para lograr mayor competitividad", les aseguró.Los gobernadores volverán a verse las caras el viernes que viene en un nuevo contexto pero con similares dificultades. Habrá que esperar para saber qué nuevos planteos se suman a la agenda con la Casa Rosada.