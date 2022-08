Paro del tren Roca: se reanuda el servicio pero con interrupciones y limitaciones en algunos ramales

el servicio del Tren Roca recuperó este martes su funcionamiento aunque mantiene interrupciones y limitaciones

Tras el paro total por la agresión que sufrió un maquinista tras el accidente en el que un niño de 4 años fue arrollado por una formación a la altura de la localidad de Bosques,En particular, el tren Roca tiene durante este martes un, tal como confirmó Trenes Argentinos.Los trenes hacia y desde Bosques no llegan hasta esa estación terminal por motivos de "seguridad operativa". En el caso del ramal vía Temperley, las formaciones conectan Florencio Varela con Plaza Constitución, mientras que para el ramal vía Quilmes, circulan entre Berazategui y Constitución.El servicio del Tren Roca se mantuvo paralizado durante todo el lunes 15 de agosto, feriado, como consecuencia de una medida de fuerza gremial desencadenada por la tragedia sucedida el domingo, cuando un niño de 4 años fue arrollado por una formación a la altura de la localidad de Bosques y el maquinista fue atacado a golpes y piedrazos por los vecinos.El hecho ocurrió cerca de las 14 en Bosques, cuando "el niño cruzó intempestivamente las vías y el conductor no puede reaccionar", según dijeron fuentes de la empresa ferroviaria."Esa es una zona con cerramientos al costado para que no haya ingresos, pero a veces se abren pasos clandestinos", agregaron. Tras el accidente, vecinos comenzaron a protestar en el lugar y agredieron al maquinista con golpes y piedrazos, mientras los pasajeros del tren trataban de evitar la agresión. Incluso, una persona no identificada aprovechó la situación para robarle al maquinista sus pertenencias de valor."Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró", dijo el maquinista luego el accidente y el ataque en un video que circuló en las redes sociales en el que se lo nota visiblemente conmocionado. "Me robaron todo, me robaron todo", agregó, mientras el hombre que filma se solidariza con él diciéndole que no tiene "la culpa".