Luz, gas y agua: Massa presenta este el nuevo esquema de segmentación de tarifas

El ministro de Economía de la Nación,, encabezará mañana el anuncio de la segmentacion de los subsidios a los servicios de energía, el gas y agua. Según pudo saber El Destape, no habrá cambios respecto a lo ya anunciado sobre las tarifas de gas y luz. En cuanto a las de agua, habrá una reduccción gradual hasta el primer trimestre del 2023 para las propiedades ubicadas en zonas de nivel medio y bajo. Massa hará el anuncio acompañado de la secretaria de Energía,el subsecretario de Hidrocarburos,y la titular de Aysa,En el caso del agua, el recorte de subsidios en facturas será en distintos tramos, divididos en base a los sectores residenciales altos, medios y bajos y no residenciales. En ese marco,El esquema que se presentará mañana contempla dos vías de exclusión de las reducciones y quitas de subsidio que son el mantenimiento del beneficio y la tarifa social.Asimismo, de manera preliminar, se estima una previsión inicial para el programa de tarifa social en 2023 de 2.300 millones de pesos.No podrán reclamar el mantenimiento del subsidio los hogares que "sean propietarios o propietarias de dos o más inmuebles, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto" oDesde que asumió, hace dos semanas, el ministro de Economía planteó que uno de sus ejes de gestión será avanzar en la segmentación de las tarifas, que se había prometido desde el inicio de la gestión delpero que recién el mes pasado comenzó a tramitarse. Incluso se había anunciado desde el Gobierno que el anuncio del nuevo régimen tarifario se iba a realizar el viernes pasado, pero, finalmente se pospuso.En el caso de AySA, el subsidio es recibido de manera generalizada y homogénea por todos los usuarios del servicio. El régimen tarifario presenta subsidios cruzados progresivos, es decir, que usuarios de mayor capacidad contributiva poseen facturas por encima de la media para compensar facturas por debajo de la media para usuarios de menor capacidad contributiva.Según detalló la empresa que conduce Galmarini,El esquema de asignación de subsidios para cada segmento será así:1. Usuarios residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como altas (incluye urbanizaciones cerradas):‐ Eliminación del subsidio de manera directa desde el 1° de noviembre de 20222. Usuarios residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como medias:‐ Etapa 1: Subsidio del 40% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022‐ Etapa 2: Subsidio del 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023‐ Etapa 3: Eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 20233. Usuarios residenciales y baldíos localizados en zonas calificadas como bajas:‐ Etapa 1: Subsidio del 45% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022‐ Etapa 2: Subsidio del 30% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023‐ Etapa 3: Subsidio del 15% desde el 1° de marzo de 20234. Usuarios no residenciales:‐ Etapa 1: Subsidio del 40% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022‐ Etapa 2: Subsidio del 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023‐ Etapa 3: Eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 2023De acuerdo a lo informado por AySA, aquellos usuarios residenciales ubicados en las áreas calificadas como “altas” o “medias” que no cumplan los requisitos de acceso al programa de tarifa social pero quieran mantener una parte de su factura con subsidio se propone la instrumentación de un “”.Dicho registro permitirá mantener el nivel de subsidios correspondiente al segmento “Bajo” para los usuarios y usuarias residenciales que reúnan alguna de las siguientes condiciones, considerando en conjunto a los y las integrantes del hogar:a) Ingresos netos menores a un valor equivalente a DOS (2) Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el INDECb) Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP)c) Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM;d) Al menos un o una integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur;e) Al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a TRES (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar Tipo 2 según el INDEC.No podrán acceder al beneficio de mantenimiento del subsidio los hogares que:a) Sean propietarios o propietarias de DOS (2) o más inmuebles, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, ob) sean propietarios o propietarias de UN (1) vehículo de hasta TRES (3) años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un o una conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).Royón había adelantado este sábado que la tarifa social no sufrirá actualización en la segmentación de precios de energía que se prevé anunciar la semana próxima, y explicó que los sectores de mayor poder adquisitivo recibirán aumentos en tres tramos bimestrales, y "que serán menores al índice de variación salarial".El esquema tarifario incluirá especificaciones acerca de la segmentación y el tope de consumo por zona y sector, teniendo en cuenta diversos factores, como el climático. Con relación a los topes de consumo, los nuevos valores mantendrán la tarifa vigente para los usuarios de nivel 2 (de menores ingresos) y 3 (de ingresos medios), pero en este último caso el consumo que exceda los 400 kilowatts no será subsidiado.