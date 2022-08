Milei prepara un acto en la calle Corrientes con Cavallo y Sturzenegger

Ante una versión circulante, aclaramos que no hemos recibido ningún tipo de presión desde ningún organismo oficial para impedir la realización de un acto político en nuestra sala. — Teatro Astral (@Teatroastralok) August 12, 2022

El diputado nacional de La Libertad Avanzaprepara un acto en el teatro Broadway de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a uno de los símbolos de la crisis económica argentina, el ex ministro de economíay al ex titular del Banco Central del gobierno macristaEl legislador libertario ya se había pronunciado a favor de las políticas neoliberales que llevó adelante el ministro de Economía del entonces presidente Carlos Menem. “Cavallo hizo la convertibilidad y Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia. Yo hablo con él. Discutimos y hablamos de economía. Para mí es un honor”, afirmó Milei el año pasado.El vínculo del legislador con el padre de la convertibilidad, de acuerdo a fuentes del entorno libertario le señalaron a El Destape, se da “a través de", el ex presidente del Banco Provincia durante el primer mandato como gobernador bonaerense de Daniel Scioli y hoy director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en representación del Gobierno nacional, que sumó este año al equipo de Milei.Por otro lado, afirmaron que entre el legislador libertario y el funcionario macrista, Sturzenegger. Una voz del espacio libertario completó: "Cuando era presidente del Banco Central y todos lo criticaban, Javier lo defendía".El acto en calle corrientes estará dividido en tres bloques y tendrá también como oradores a los economistas. Además del periodista de La Nacióncomo presentador."Javier tiene una alta apreciación por Mondino", señalaron desde la estructura libertaria. La economista es decana de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA y parte del Directorio de la cementera Loma Negra. Su hijo,, es uno de los armadores de Milei en Córdoba.Sobre el doctor en ciencias económicas de corte liberal, Benegas Lynch (hijo), explicaron desde el entorno de Milei que "es un asesor de Javier".Se espera que el encuentro libertario, que se realizará el 12 de septiembre, comience con Benegas Lynch hablando sobre la eliminación del Banco Central, seguido de Sturzenegger que dará un discurso sobre cómo controlar la inflación, pero sin la eliminación del BCRA. Mientras que, de acuerdo al cronograma Cavallo disertará sobre el sistema bimonetario.Luego, Mondino -que ya participó del acto de Milei en Córdoba- explicará el sistema de banca de encaje fraccionario, y Rubini expondrá sobre la Banca Simons. El cierre estará a cargo de Milei que explicará su plan de dolarización con el que, afirma, terminará con la inflación.Para promocionar el actoEl libertario había señalado que el acto sería inicialmente en el teatro Astros, pero que "Harry, el Sucio"- apodo con el que denomina Larreta, ejerció presión para que no se realizara."Le avisaron a mi hermana (Karina Milei) que lo censuraban, que no podíamos usar el teatro porque recibieron órdenes de arriba y que nos devolvían la seña porque no se podía hacer en ese ni en otros vinculados. Ahí Kari tuvo que laburar rápido y el Broadway nos va a estar recibiendo", aseguró el jueves pasado el legislador durante una entrevista para LN+.Aunque el Teatro Astral desmintió esa versión, a través de su Twitter, y señaló que no recibieron "ningún tipo de presión desde ningún organismo oficial para impedir la realización de un acto político en nuestra sala".Por el lado del Gobierno de la Ciudad, el jefe de Gabinete porteño,, le espetó a Milei que "falta a la verdad para llamar la atención". "Horacio está ocupado 24 horas por día en la gestión de la Ciudad y en la construcción de un plan para sacar el país adelante", lanzó.Aunque Milei volvió a señalar a través de su cuenta de Twitter: "Soldados de Harry: 1. Obvio que el teatro lo negará. 2. Si fuera así no hubieran aceptado la seña. 3. Se excusan tildando de acto político a un seminario técnico".El encuentro se realizará finalmente el 12 de setiembre a las 19 en el teatro Broadway para donde darán una charla titulada "El fin de la inflación".