"No es para los tibios": Karina Milei apuntó contra sectores libertarios y respaldó a Pareja por el armado de las listas bonaerenses

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



En medio de la feroz interna que desató el cierre de listas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, intervino con un contundente mensaje de respaldo al armado y lanzó una dura advertencia a los críticos.El mensaje, publicado en su cuenta de X, es una respuesta directa a las críticas de los sectores libertarios que quedaron marginados y a las denuncias por la inclusión de dirigentes de otros espacios. De esta manera, respalda a Sebastián Pareja, jefe del partido en la provincia y principal artífice de las listas.“No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, afirmó.Y sostuvo: "Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”.En ese sentido, el texto difundido por la cuenta de Karina Milei reafirmó que la inclusión dentro del espacio depende de la defensa “con uñas y dientes” de las ideas del Presidente y advirtió que quien critique a quienes lideran la ofensiva electoral no solo objeta una nómina, sino que “está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.El mensaje también ubicó como adversario al “kirchnerismo” y resumió las motivaciones de La Libertad Avanza para disputar la Provincia de Buenos Aires. “El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia”, publicó la titular del espacio libertario.“Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó la presidenta partidaria.