Pese al respaldo, Karina Milei metió mano al armado de Pareja y decidió que el hermano de Adorni encabece la lista en la Octava sección

Pese a que ya pasaron casi 96 horas desde la inscripción de candidaturas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió intervenir a último momento y de manera directa sobre el armado de Sebastián Pareja: le pidió que baje a Juan Osaba, la cabeza de lista por la Octava, y ponga en su lugar a Francisco Adorni, el hermano del vocero Manuel Adorni que se encontraba relegado en un tercer lugar.La orden fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada y otras de la cúpula de Alianza La Libertad Avanza a diversos medios, y se tomó después de una reunión que se llevó adelante este martes por la noche. Luego de ese encuentro, "El Jefe" le informó a Javier Milei sobre su decisión. "Fue una decisión de Karina, avalada por el Presidente y consensuada con Sebastián”, consignaron fuentes partidarias a Ámbito.El cambio aún debe ser oficializado por la Junta Electoral. Fuentes de ese órgano precisaron que "es posible hacerlo, está dentro de las facultades de la etapa que va desde la presentación de listas a la oficialización, que es la actual". Y aclararon que la modificación en el orden de la lista "no es automático, sino que deben estar todos los alcanzados por ese cambio de acuerdo y eso refrendado por los apoderados". Una vez que ello ocurra, se procederá a la oficialización de la nómina.El cambio a último momento se debe a dos factores centrales. El más lejanos de ellos es que la secretaría General de la Presidencia le había dado su palabra al vocero de que su hermano tendría un lugar en la próxima Legislatura bonaerense, algo que estaría no está asegurado por las encuestas con un tercer lugar dentro de la boleta. Por el otro, creen que el apellido Adorni es relevante en una competencia electoral tan relevante, sobre todo porque se la asocia al triunfo en la Ciudad de Buenos Aires y al vínculo directo con la cúpula libertaria.También hay quienes miran con cierto desdén el pasado político de Osaba, que comenzó a tomar relevancia pública en las redes sociales en las últimas horas. De todas maneras, asumirá un rol clave como coordinador general de la campaña en Buenos Aires, una tarea que abarcará las secciones Sexta, Octava y Tercera. Además de esa función, continuará como tesorero del partido. “La campaña es muy corta y no hay margen para todo. Por eso se optó por reorganizar las responsabilidades”, explicaron desde el espacio a Ámbito.Sin embargo, la propia Karina Milei publicó un tuit este miércoles en el que hablaba de "tabula rasa", donde indicaba que quien cuestione a sus candidatos bonaerenses "no están criticando un armado, están cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá". Pareja había salido horas antes con un discurso similar en los medios de comunicación. Todo indica que hubo una nueva clara bajada de línea en ese sentido.En el amplio ecosistema político que rodea a Pareja intentaron bajarle el tono al malestar de la secretaria General que motivó su intervención. Según indicaron a Letra P, la avanzada sobre el armado violeta fue tomado de buen modo por el operador bonaerense estrella.De este modo, la nómina de LLA para la Octava, donde se eligen 6 diputados provinciales, quedó conformada por: Francisco Adorni, Julieta Quintero Chasman, Juan E. Osaba, Micaela Fragasso, Nicolás Morzone y Cristina Cianflone.