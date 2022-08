"Wado" con empresarios y Consejo de las Américas: diálogo y viaje a EEUU con gobernadores del Norte

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, fue el único invitado a la actividad previa "extraoficial" al Council of Americas, la cena previa y privada realizada en compañía de la Cámara Argentina de Comercio, y desde allí el dirigente de La Cámpora cercano a Cristina Kirchner habló de inversiones, de mantener un diálogo directo "sin intermediarios" y anunció un viaje a EEUU acompañado de todos los gobernadores del Norte Grande.Según trascendió, el poderoso Consejo de las Americas seleccionó a "Wado" para la agenda “extraoficial” y fuera del programa de la conferencia anual que la entidad realiza hoy en asociación con la Cámara de Comercio Argentina, que tiene a Horacio Rodríguez Larreta y gobernadores de Juntos por el Cambio entre los participantes pero que cerrará Sergio Massa.La presidenta del Consejo, Susan Seagal, felicitó al ministro por su “crecimiento” político en los últimos años. De Pedro compartió la mesa principal con la mencionada titular del ente; el embajador Embajador de Argentina en EE.UU., Jorge Argüello, el Embajador de EE.UU. en Argentina, Marc Stanley, el Presidente y CEO de AES Argentina, Martín Genesio, el Presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, el CEO de Citibank Argentina, Federico Elewaut, por el J.P Morgan, Facundo Gómez Minujin, el Presidente Pan American Energy Group, Alejandro Bulgheroni, el Presidente de Dow Argentina, Matías Campodónico, el Presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, el Presidente y CEO, IRSA Inversiones y Representaciones, Eduardo Elsztain y el Presidente Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian.El ministro del Interior ponderó la necesidad de “hablar sin intermediarios y definiendo políticas que trasciendan las coyunturas" y remarcó también, en una muestra más del pragmatismo que la prensa adicta opositora no logra percibir en el kirchnerismo, la premura porque en la Argentina todos los sectores "cedan un poco" y logren acordar "un modelo productivo" que respeten "todos a medio y largo plazo”."Wado", en ese mismo sentido, convocó a construir un "país normal" y que funcione, y anticipó que antes de año viajará con todos los gobernadores del Norte Grande a los Estados Unidos.El ministro hizo referencia además a parte del trabajo de relevamiento que realizó en las provincias sobre obras estructurales para el desarrollo, enmarcado en el el Plan Federal de Desarrollo, y enfatizó en la importancia de las inversiones vinculadas a la actividad gasífera; entendiendo la construcción de gasoductos como un punto necesario para autoabastecerse, exportar, instalar plantas de GNL y ampliar la producción de fertilizantes y petroquímicas.De Pedro es el integrante del kirchnerismo con mayor penetración en un núcleo duro de empresarios poderosos reacios a escuchar voces que no los benefician. De hecho, no es la primera vez que el ministro participa estos años de encuentros de esta índole, ya que en 2021 participó de una charla secreta con grandes empresarios argentinos en el Llao Llao (Bariloche) y en una reunión virtual con unos 90 directivos de grandes empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham).