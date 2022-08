Massa, al oficialismo y la oposición: "No tenemos que tener miedo de sentarnos a buscar acuerdos"

"De cara a la interna me conviene seguir parado en el lugar de los duros y que no se sepa que te llamé": el pedido de un líder de JXC a Massa.



El ministro de Economía,, se dirigió hoy al oficialismo y a la oposición y sostuvo que no tienen que “tener ni miedo ni vergüenza” de sentarse “a buscar acuerdos, por más que sean parte de fuerzas políticas distintas”.Durante su discurso en el Consejo de las Américas, que se realizó en el Hotel Alvear de Buenos Aires, Massa señaló que “en los próximos meses no hay elecciones y que”. “Entendiendo que el Congreso es el ámbito de diálogo con la oposición y creemos que es fundamental encontrar acuerdo en políticas de Estado en aquellos temas que hacen al desarrollo”, consideró el ministro de Economía.En ese marco, comenzó a contar su anécdota con uno de los líderes de Juntos por el Cambio: “Les quiero contar quea la noche tarde para felicitarme y ponerse a disposición”, empezó diciendo y continuó: “A la mañana siguiente me vuelve a llamar, me resultó raro. Me llama y me dice’”. “La verdad no mencioné ninguno de los dirigentes opositores que me llamaron, pero me parece que describe conductas”, apuntó.”, manifestó Massa y señaló “por más que aparezcan aquellos que viven de la argentina dividida, porque en definitiva lo que está en juego es el futuro y el desarrollo de la Argentina”.Tras lo que les pidió a los más de 500 presentes: “Ustedes actores en su mayoría económicos y sociales tienen la obligación de exigirnos a nosotros, pero también tienen la obligación de exigirle a la oposición tener un actitud madura y responsable”. “Dialogar con el otro no significa conceder significa sentarse a pensar juntos”, sostuvo.Los argentinos merecen que, en un tiempo que no es electoral, sobre aquellas cuestiones que hacen al desarrollo económico de la Argentina tengamos la grandeza y la generosidad de sentarnos a la misma mesa y pensar por una vez en los argentinos”, concluyó Massa.Tras un repaso de la situación económica Argentina, el ministro de Economía hizo una serie de anuncios, entre los cuales se destacó que eSegún el propio Massa, la iniciativa permitirá incorporar el año próximo a más de 200 mil beneficiarios al mercado laboral."El empleador tiene bonificados los aportes y contribuciones, solo paga obra social, ART y sindicato", señaló el ministro y apuntó que "el Estado sigue pagando durante un año la base del programa y el empleador completa el salario de convenio".Además, el titular del palacio de Hacienda. "Va a convocar a un acuerdo económico y social para plantear objetivos de corto, mediano y largo plazo, con una hoja de ruta que tiene a la inflación como uno de los problemas, pero también al desarrollo con uno de los grandes temas a tratar en los próximos días”. "Lo va a hacer en los próximos días y aspiramos a que todos se sienten a la mesa", sostuvo Massa.También, adelantó que la decisión dePor otro lado, agregó que se acordó con entidades bancarias el: "Una es centralmente para aumento de capacidad instalada y bienes de capital por $ 400.000 millones de año de acá a fin de año. Otra que está vinculada a la primera exportación pyme por $ 130.000 millones de pesos".Asimismo, el ministro adelantó que