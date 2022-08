Macri, contra los que no lo votaron: "Tenemos que volver a pensar por qué estábamos incómodos"

El ex presidente Mauricio Macri retomó, tras la semana de Juntos por el Cambio prendido fuego en su propia interna, el modo campaña electoral y visitó Tres de Febrero, en pleno conurbano bonaerense, donde aprovechó para recorrer comercios de la zona rodeado por militancia PRO, charlar con vecinos y, a la vez, ponerse en modo 2019 y culpar a los bonaerenses por no haberlo votado

Tras el rechazo genuino que sufrió de un grupo de vecinos en Ituzaingó y los problemas en JXC tras las declaraciones deque él avaló con su silencio, Macri eligió un distrito administrado por un aliado y fue a Tres de Febrero, donde gobierna Diego Valenzuela.Fue allí que retomó el espíritu que supo tener tras perder en las PASO de 2019 y que repitió en 2021 y le pegó a la ciudadanía, siempre con el conurbano bonaerense y su habitual apoyo al peronismo en la mira, por no votarlo, en una suerte de analogía entre los problemas actuales y las supuestas bondades de su mandato., dijo Macri.El ex presidente realizó el recorrido con un eufórico Valenzuela, quien recibió en el distrito al jefe del PRO para recorrer Villa Bosch, visitar comercios de la zona y charlar con comerciantes y vecinos sobre la actualidad argentina.“El gobierno actual le hizo mucho daño tanto social como económico a la Argentina. Todo Juntos debe estar unido para poder sacar adelante el país a partir del 2023”, indicó el mandatario bonaerense.“Gracias Mauricio Macri por visitarnos en Villa Bosch! Muy buena onda de los chicos que salían de las escuelas, recorrimos el centro comercial y conversamos con vecinos en el café #67. Mauricio destacó la decisión municipal de bajar tasas y poner habilitaciones gratuitas!”, publicó en su cuenta de Twitter Valenzuela, pese a que en la cruda interna PRO ya mostró su respaldo porpara disputar la presidencia ypara la Gobernación, opciones sobre las que el ex mandatario nacional tiene reparos.Macri viene recorriendo el conurbano, más en distritos propios que ajenos. Su primer test con el terreno hostil fue a principios de junio, en Lanús, donde se mostró con el intendente Néstor Grindett, quien hoy volvió a reunirse con el exmandatario.El mes pasado visitó Ituzaingó, territorio gobernado por el peronista Alberto Descalzo, donde sufrió múltiples rechazos pese a los funcionarios que lo rodeaban. Hace dos semanas el expresidente sumó la localidad de San Miguel, donde caminó unas cuadras con el intendente local, Jaime Méndez -aquel que juega al fútbol con jueces y fiscales en su quinta- y el senador provincial Joaquín de la Torre.