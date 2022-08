Convocan a una caravana para protestar contra CABA por la muerte de la alumna del Barrio 21-24

La comunidad educativa de la escuela N°11 República de Haití del barrio porteño 21-24 de Barracas convocó a una caravana de protesta el próximo lunes, con apoyo de organizaciones sindicales y legisladores, para exigir que "se fortalezca de manera urgente el sistema de promoción y protección integral" de niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, tras la muerte de una niña de 11 años."La comunidad educativa de la villa 21-24 Zabaleta encabezará una concentración el lunes a las 5 de la tarde en la puerta de la escuela y haremos una caravana educativa hasta la jefatura de Gobierno para exigir por las infancias y las niñeces dignas", anunció Ailen Galante, docente de la escuela 11, en el distrito cinco, en diálogo con la radio AM 530.Galante sostuvo que la comunidad educativa "está reclamando por un abordaje global de las infancias, porque la ausencia del Estado -en el caso de esta niña- es desde hace seis años y hay otros que fueron muchos más".Sobre el fallecimiento de la alumna el lunes pasado en el Hospital Penna, remarcó que las y los docentes "no estamos diciendo que la causa de muerte de la niña fue la desnutrición, porque no tenemos los resultados de la autopsia y el caso está judicializado"."Estamos muy dolides, con mucha bronca, y hoy nos tenemos que enfrentar a ser la cara visible de un Estado y tenemos que decirle nosotres a les niñes que nos falta una compañera suya", aseguró Galante.Sobre el pedido al Gobierno porteño para obtener un incremento calórico en las viandas de la niña fallecida, la docentes recordó que se trata "de un trámite burocrático que lleva mucho tiempo y muchos pasos". "Para obtener un suplemento hipercalórico hay que dar cuenta que les niñes tienen desnutrición, el peso, la talla y conseguir un certificado médico, que se renueve todos los años, para que se fijen si te lo dan o no y llegue a la escuela un suplemento que no le hace la diferencia a nadie", apuntó.Luego, aclaró que el suplemento calórico en el barrio 21-24 "se trata de un queso y dulce que mide unos 5 x 7 centímetros, que no te puede hacer la diferencia, como un suplemento vitamínico y de proteínas".Además, indicó que en la escuela 11 se entregaba un sándwich de jamón y queso con una fruta, en reemplazo de los bolsones de comida, y que la merienda y el desayuno "cuenta con media copa de leche con un paquete de tres galletitas". "Ya ni yogurt llega y nosotres tenemos que dar la cara y decirle a les niñes que no pueden tomar un vaso de leche completo", dijo.El lamentable suceso ocurrió el lunes 15 de agosto en la escuela Nº11 D.E. 5 “República de Haití”, en la que la niña se descompensó y perdió la vida tres días después en el Hospital General de Agudos José María Penna.En el caso interviene la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°41, a cargo de Silvana Russi, quien recibió este jueves el informe de autopsia practicado por Héctor Enrique Di Salvo, integrante del Cuerpo Médico Forense de la Corte. La pericia concluyó que la muerte de la niña fue producida por “neumopatía bilateral”.Del examen antropométrico surge que presentaba “buen desarrollo óseo y muscular, en regular estado de nutrición” y del examen traumatológico se desprende que el cuerpo no presentaba lesiones.De todas maneras, se dispusieron estudios histopatológicos, de laboratorio químico y toxicológicos para complementar el informe de autopsia llevado a cabo, según informaron oficialmente.