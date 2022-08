Vialidad: Cristina pidió ampliar su declaración indagatoria mientras se espera que pidan proscribirla

La vicepresidenta Cristina Kirchner sorprendió en medio del cierre de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en los que queda claro que pedirán condenarla y proscribirla, y solicitó ampliar mañana su declaración indagatoria ante los jueces en el marco del juicio oral por la causa Vialidad

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio,", comenzó su publicación de redes sociales la ex presidenta.Y anunció:Si el tribunal acepta el pedido de CFK, la nueva indagatoria con la palabra de la ex jefa de Estado sucederá un día después del final de las jornadas de alegatos de la fiscalía, mientras habla Luciani, y antes de iniciarse las jornadas de alegatos de las defensas de los diferentes acusados, a celebrarse la semana próxima.La titular del Senado, en su publicación en Twitter, se refirió al hecho de que los fiscales acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados durante la instrucción, donde se debe exponer la probatoria acumulada, sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques y mostraron como nuevos elementos sólo capturas de intercambios de WhatsApp entre ex funcionarios y empresarios.La semana próxima, algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades:A la vez, plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas. Las defensas, además, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras públicas se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales.