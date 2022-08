El "canciller" de Larreta pidió "recuperar el frondoso legado de Macri" en relaciones internacionales

salió a criticar la política exterior del gobierno del Frente de Todos y a anticipar que una eventual presidencia del jefe de Gobierno porteño debería "recuperar el frondoso legado" de las relaciones internacionales de Mauricio Macri

"Argentina tiene un stock, si querés llamarlo así, de rol internacional que trasciende a los gobiernos y que tiene que ver con el papel histórico de Argentina en el mundo"

"establecer un diálogo más denso entre presidentes y sus estructuras respecto de las expectativas de cada socio, ser explícitos en procesar posibles conflictos entre la dirección que uno u otro quiera"

, uno de los funcionarios de mayor confianza de, el organizador de sus giras por el exterior para reunirse con representantes de la derecha internacionales y quien lo acompañó al Council of America,El actual secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un diagnóstico de la política exterior de la administración de Alberto Fernández, a la que calificó de "improvisada y episódica", y - para algunos - sorprendió al destacar múltiples veces el "frondoso legado de Macri" para una "inserción inteligente en el mundo".Según Straface, para Larreta impulsar "una política de inserción inteligente al mundo" implica que Argentina "necesita un shock de confianza internacional porque el Gobierno, más allá de dilapidar las reservas del Banco Central, también dilapidó las reservas de confianza que Mauricio Macri había generado"."Con esta política exterior errática, episódica e improvisada, hoy la Argentina tiene un mundo que por diversas razones le abre una oportunidad, pero el gobierno no lo sabe aprovechar porque no tiene estrategia", criticó.El funcionario, que se anota como eventual "canciller" de Larreta, explicó que "el concepto de inteligencia" apunta a "la idea de que la política exterior tiene que apuntalar, sostener y promover una estrategia de desarrollo como país, un modelo de crecimiento y progreso"., afirmó.Consultado en una entrevista con el portal LPO acerca de la "mesa con más de 30 expertos" que lanzó el PRO, Straface remarcó que se trata de un "grupo de internacionalistas donde hay protagonistas de la política exterior, embajadores y académicos que funciona desde hace algún tiempo". Allí, él se ubicó cercano al "liderazgo de Horacio" y mencionó que también "está Federico Pinedo que es más cercano a Patricia (Bullrich) o Fulvio Pompeo que es el secretario de Internacionales del partido, alguien muy importante en este equipo", quien - no lo dijo - pero es del team Macri., dijo sobre los contenidos de las reuniones de esa mesa.A la hora de tener que precisar qué es el "legado de Macri", Straface lo adjetivó como, y atinó a nombrar que se trata dey aldurante la gestión de Cambiemos.Luego, agregó que "había claridad del rumbo que se tomaba", señaló la necesidad de una "reafirmación de valores como la defensa de la democracia, un apetito de integración al mundo muy explícito, mercados que se abrieron como los limones, el acuerdo Mercosur-UE (que no sucedió), mucha claridad conceptual en hacer saber al mundo que queríamos tener relaciones maduras con EEUU y China sin meternos en disputas geopolíticas".Interpelado acerca de por qué descalifica el larretismo las relaciones internacionales del presidente Fernández pese a que preside la Celac, fue invitado a los Brics por el chino Xi Jinping, al G7 por el alemán Olaf Scholz, que fue recibido por mandatarios europeos de la envergadura del francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez y que tendrá una bilateral en septiembre con el estadounidense Joe Biden, la respuesta de Straface fue insólita., dijo el funcionario de Larreta, que así considera un mérito de Macri a las relaciones de su gobierno con el mundo pero cuando las realiza el peronismo es "stock" del país.Según el funcionario, es porque Argentina es "un país de ingreso medio con una potencialidad económica complementaria a lo que la geopolítica necesita y esas son razones" que la ponen "en un escenario de potencial construcción de vínculos con otros países".Según la mirada larretista de las relaciones internacionales, lo que hizo Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas "donde defendió más a los no incluidos, las tres dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que ir a plantear una agenda de desarrollo para la región y discutir el rol de Argentina", fue un error., dijo Straface.Consultado acerca de la mala relación de Bolsonaro, con quien Macri supo tejer un vínculo carnal al igual que con Donald Trump, con Europa y el caso contrario en Lula da Silva de cara a als elecciones en Brasil, Straface buscó mostrarse menos ideologizado que el ex presidente PRO."Imagino a Lula haciendo eso (llevarse bien con Europa). Y un gobierno de Juntos será todo lo pragmático que tenga que ser para fortalecer la relación y trabajar en la integración. Sin preferencias particulares y sobre esta base pragmática imagino que un gobierno de Lula puede a abrir oportunidades para la Argentina", respondió.En primer lugar, el funcionario de Larreta propuso empezar "en fortalecer y darle vitalidad al Mercosur" y comenzar "desde ahora a negociar con la Unión Europea una ratificación del acuerdo que, para ser honestos, Francia y otros países también lo frenan por razones vinculadas al cambio climático con Brasil, pero a partir de la invasión rusa a Ucrania abre una ventana de oportunidades"."Yo buscaría que todos los países del Mercosur tuvieran en Bruselas y en cada uno de los países donde hay trabas, negociadores que expliquen las razones para ratificar el acuerdo", agregó.A la hora de explicar qué es "dinamizar el Mercosur", expresión que utilizó, Straface dijo que implicaría"Avanzar con el acuerdo la UE en cada país, eso implica agenda al interior de cada país, insistir con las naciones europeas más duditativas. Yo me imagino un próximo gobierno argentino, no importa quién gane en Brasil, proponiendo Brasil una agenda conjunta de trabajo en Europa para convencer a Francia o España", concluyó.