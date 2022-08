Paro de colectivos: cómo sigue la protesta empresaria que perjudica el servicio en el AMBA

continúa el paro de colectivos en AMBA que funcionan durante este lunes con el 20% y 30% de las frecuencias habituales.

Frente a la falta de acuerdo con el Gobierno por el pago de los subsidios adeudados a las empresas del sector,La medida de fuerza afecta a más de 100 líneas que integran la"No es paro, es un reordenamiento de los servicios que podemos dar en relación a los recursos que tenemos. Desde el lunes vamos a reducir en algo los servicios”, señaló ayer el presidente de la CEAP, José Troilo y detalló que “habrá una menor frecuencia entre un 20% y 30% de los servicios que hay habitualmente”.según denunciaron las empresasde pesos, lo que equivale al monto de un mes completo.Al respecto el dirigente sostuvo: "Hubo un pago en el orden de los 900 millones de pesos pero lo que consumimos es mucho más, eso no alcanza ni para el combustible, los insumos aumentaron mucho de precio, las empresas no pueden soportar más los atrasos y muchas están recibiendo intimaciones de AFIP por no poder pagar las cargas sociales”.La semana pasada, el Ministerio de Transporte les abonó a las empresas unos $2.100 millones correspondientes a junio y la protesta se levantó, como así también un paro total que estaba previsto para el lunes último.El viernes decidieron volver a parar durante toda la noche.Sobre el porcentaje que abona el pasajero y el estado en cada boleto de colectivo, el representante de CEAP explicó: “Hoy en día lo que aporta el pasajero es el 13% que necesita una empresa para circular mínimamente y el 87% restante lo paga el estado, al estar retrasado en sus aportes es muy complicado”.Respecto al valor del pasaje de colectivo en el AMBA, Troilo señaló que “debería estar en 160 pesos, pero es mucho” para un trabajador.“Debieron darse subas parciales y si hoy el pasaje estaría en 50 pesos no sería tan extraordinario y sería parte de la solución a todo esto”, consideró para concluir.. “En el día de hoy (por el viernes) recibieron una nueva transferencia como parte de pago”, aseguraron.En este sentido, indicaron que si bien aún queda una parte de deuda, esta se viene abonando semana a semana y reduciendo. Además, consideraron que “no es entendible” la protesta, ya que “los usuarios comenzaron a pagar un incremento de tarifa desde el primero de agosto” y, por lo tanto, las empresas “perciben un 40% de aumento”.El paro afecta a las siguientes líneas: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 328, 329, 325, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390 y 395.También a las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 621, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.