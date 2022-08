Oficial: se conformó la Mesa del Cannabis y el Cáñamo Industrial para coordinar y articular tareas

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) constituyó la, para coordinar las tareas de los diferentes organismos involucrados. La medida se dispuso a través de la resolución 454/2022, publicada en el Boletín Oficial, en la que también se designó responsable del nuevo organismo a Diego Peña, quien tendrá a su cargo "la articulación con todas las áreas del Senasa y la supervisión de las tareas del equipo de trabajo de dicha Mesa".También abordaráLa Mesa "no implicará la creación de nuevas aperturas estructurales ni erogación presupuestaria adicional alguna" y estará conformada por un representante por cada una de las siguientes direcciones nacionales: de Protección Vegetal, de Sanidad Animal, de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de Operaciones y uno de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico.En los considerandos de la norma que indica queEl 26 de mayo se promulgó la ley 27.669, que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, a través del decreto 266/2022. La ley, cuya promulgación había sido anunciada el martes 24 de mayo por el presidente Alberto Fernández, crea la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que es "el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados".El marco regulatorio abarca a, indica la ley en su primer artículo.En un acto llevado a cabo en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández afirmó que la ley "es un paso en el acceso al derecho a la salud" y, a la vez, "un triunfo de la sociedad contra la hipocresía"., aseguró el primer mandatario, quien agregó que con esta nueva ley se podrá "ayudar a resolver la salud de mucha gente que lo necesita y que probó que esos medicamentos le sirven y hacen más llevaderas sus vidas".Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología,, sostuvo que se proyectan "US$ 50 millones de exportación en pocos años y más de US$ 500 millones de producción nacional" como consecuencia de la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial.